Adana'da sel sularına kapılan çocuk kurtarıldı

Türkiye'nin Adana ilinde olan sağanaktan dolayı sular altında kalan Mehmet Akif Ersoy Mahallesi'ndeki bir ara sokakta, yolun karşısına geçmek isteyen 8 yaşındaki Sabri Talhan Kocaman akıntıya kapıldı.

Sudan çıkamayan çocuğu gören belediye otobüsü şoförü Fatih Çakıcıoğlu ile çevredeki vatandaşlar duruma müdahale etti.

Çocuğu kucağına alarak kurtaran vatandaşlar, 112 Acil Servis ekiplerine haber verdi.

Bölgeye giden ekiplerin ilk müdahalesinin ardından Kocaman, hipotermi tanısıyla Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi Balcalı Hastanesine kaldırıldı.

Sağlık durumu iyi olduğu belirtilen çocuğun tedavisinin devam ettiği öğrenildi.

Bu arada çocuğun kurtarılma anı cep telefonuyla görüntülendi.

"300 metre kadar suda sürüklendi"

Belediye otobüsü şoförü Fatih Çakıcıoğlu, gazetecilere yaptığı açıklamada, güzergahının son durağına gelip aracını park ettiğini ve yolun karşısına geçmeye çalışan çocuğu gördüğünü söyledi.

Çocuğun ayağının takılmasıyla suya düştüğünü belirten Çakıcıoğlu, "Ayağı kaydı ve suya düştü. İnsanın aklına tabii o anda bir şey gelmiyor, direkt arkasından koştum 300 metre kadar suda sürüklendi. En son suya battığında yakaladım. Çok şükür şu an iyi." diye konuştu.