Adana'daki fabrika yangını 3 gündür söndürülemiyor

Adana'da bir pamuk yağı fabrikasında perşembe gece saatlerinde başladıktan bir süre sonra kontrol altına alınan fakat aynı günün sabahı yeniden başlayan yangını söndürme çalışmaları halen sürüyor.

Merkez Yüreğir ilçesi Havutlu Mahallesi'ndeki pamuk yağı fabrikasında, henüz belirlenemeyen bir nedenle pamuk saplarının istiflendiği depoda, 13 Şubat Perşembe gecesi çıkan yangına itfaiye ekiplerince müdahale ediliyor.

Adana Büyükşehir Belediyesi itfaiyesinin 10 ekiple söndürmeye çalıştığı yangında, alevlerden etkilenmeyen pamuk sapı balyaları iş makinesiyle kamyonlara yüklenerek güvenli alana taşınıyor.