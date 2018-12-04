Adaylık iddilarına yanıt verdi

Çin'de resmi temaslarda bulunan TBMM Başkanı Binali Yıldırım, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adaylığı için sorulan sorulara da cevap verdi.

Habertürk'te yer alan habere göre; Binali Yıldırım, resmi ziyarette bulunmak için gitmekte olduğu Çin’in Başkenti Pekin’e kadar sürecek 8.5 saatlik yolculuğun herhangi bir aşamasında kısa süreliğine sohbeti önerdiği gazetecilerin ısrarlı bir şekilde “Adaylık, protokol, ilçe belediye başkan adayları” sorularına “Daha erken, durun bakalım” deyip, “Daha yeni başlıyoruz ne konuşacağız?” diyerek esprisi ile geçiştirmeye çalıştı.

Yıldırım daha sonra İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adaylığı ile ilgili soruya ise yanıtı kısa ve net oldu:

“Allah hayırlısını versin…”