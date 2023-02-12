Adıyaman'da depremden 152 saat sonra bir çocuk ile 2 kız kardeş canlı çıkarıldı

Türkiye’de Kahramanmaraş merkezli depremlerden 152 saat sonra Adıyaman'da iki kardeş yaralı olarak kurtarıldı.

Elitaş Mahallesi Mercan Sitesi'ndeki blokun çökmesi sonucu enkaz altında kalanların kurtarılması amacıyla AFAD, UMKE, 112 Acil Sağlık, polis ve jandarma ekiplerinin çalışmaları sürüyor.

Ortam dinlemesinin ardından enkazın altından 22 yaşındaki Rabia Kırmızı'nın sesi duyuldu.

Yaklaşık 8 saatlik çalışmanın ardından ulaşılan genç kadın, depremin 152. saatinde enkazdan çıkarıldı.

Ekipler, yaklaşık yarım saat sonra ise Rabia'nın ablası 28 yaşındaki Elif Kırmızı'ya da ulaştı. Elif Kırmızı da ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye sevk edildi.

Adıyaman'da depremin 152. saatinde Cumhuriyet Mahallesi Narlıkuyu Sitesi 8 katlı B bloğun çökmesi sonucu enkaz altında 7 yaşındaki bir çocuk yaralı kurtarıldı.

Ortam dinlemesinin ardından enkazın altından 7 yaşındaki Hacı Ahmet'in sesi duyuldu.

Yaklaşık 7 saatlik çalışmanın ardından ulaşılan küçük çocuk, depremin 152. saatinde enkazdan çıkarılarak hastaneye kaldırıldı.

-Hatay'da enkaz altındaki 10 yaşındaki Cudi ile hamile kadın ve kızı kurtarıldı

Depremlerin etkilediği Hatay'da, arama kurtarma ekipleri depremin 147. saatinde 10 yaşındaki bir kız çocuğunu enkazdan çıkardı.

İstanbul Büyükşehir Belediyesinden (İBB) yapılan açıklamaya göre, İBB Arama kurtarma ekipleri, Antakya'da yıkılan bir binada yürüttükleri çalışmada yaşam belirtisi aldı.

Çalışmalarını yoğunlaştıran ekipler, ismi Cudi olduğu öğrenilen 10 yaşındaki kız çocuğunu depremin 147. saatinde enkazdan çıkartarak sağlık ekiplerine teslim etti.

Kentte ayrıca enkaz altında kalan hamile kadın ve 3 yaşındaki kızı, Rize Arama Kurtarma ekibi tarafından 137 saat sonra kurtarıldı.

Cebrail Mahallesi Fatih Caddesi'ndeki bir enkazdan ses geldiğini tespit ederek seslerin geldiği yöne yaşam koridoru açan ekipler, depremden 137 saat sonra hamile bir kadın ile 3 yaşındaki kızını bulunduğu yerden çıkarttı.

Hamile kadın ve kızı, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesi sonrası hastaneye sevk edildi.