AFAD: Kahramanmaraş Pazarcık ve Elbistan merkezli iki büyük depremde can kaybı 1014

Türkiye İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetim Başkanı (AFAD) Yunus Sezer, Kahramanmaraş Pazarcık ve Elbistan merkezli, 10 ili etkileyen 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremlerde 1014 kişinin hayatını kaybettiğini açıkladı.

AFAD Başkanı Yunus Sezer, düzenlediği basın toplantısında, tarihteki en büyük depremlerden biriyle karşı karşıya olunduğunu belirtti.

Sezer, saat 04.17'de Kahramanmaraş Pazarcık merkezli 7,7 ve saat 13.24'te Elbistan merkezli 7,6 büyüklüğünde depremler meydana geldiğini, 13.45 itibarıyla 105 artçı depremin söz konusu olduğunu bildirdi.

Tüm bakanların koordinasyon için depremden etkilenen 10 ile dağıldığını aktaran Sezer, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Hem buradan AFAD personelimiz hem il müdürlüklerimiz hem de valiliklerimiz, ilçeler dahil olmak üzere 23 vali görevlendirilmiş durumda. Bu kapsamda kış şartları da düşünülerek vatandaşlarımızın ihtiyaçları için özellikle 20 binin üzerinde çadır sevkiyatı gerçekleştirildi, 300 binin üzerinde battaniye ve diğer malzemeler şu anda sevk edilmeye devam ediliyor."

Depremde yıkılan bina sayısında artış olduğu belirten Sezer, 2 bin 824 binanın yıkıldığı ihbarının alındığını bildirdi. Yoğun kış şartlarına ve yollardaki ulaşım sıkıntısına rağmen hem helikopter ve uçaklarla havadan hem de karadan deprem bölgesine büyük bir sevkiyat söz konusu olduğunu belirten Sezer, "Maalesef şu anda hayatını kaybeden vatandaşlarımızın sayısının 1014 olduğunu da belirtmek istiyorum. İnşallah millet olarak depremzede vatandaşlarımızın yarasını hep beraber saracağız." dedi.

- "Tsunami etkisi yok"

AFAD Deprem Risk Azaltma Genel Müdürü Orhan Tatar ise Kahramanmaraş Pazarcık ve Elbistan merkezli depremlerden sonra sosyal medyada, "tsunami tehlikesi" olduğu yönünde yanlış bilgilerin yer aldığı dile getirdi.

Tsunaminin, daha çok denizlerde meydana gelen depremler sonrasında ortaya çıkan bir tehlike olduğunu, yine karadan yaklaşık 100 kilometre içeride olan depremlerde de zaman zaman tsunami tehlikesinin oluşabildiğini aktaran Tatar, "Bu konuda, Türkiye'de tsunami erken uyarıyla ilgili sorumlu kuruluş, AFAD ile Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü Bölgesel Deprem-Tsunami İzleme ve Değerlendirme Merkezi'dir. Onlardan gelen herhangi bir tsunami uyarısı yok. Dolayısıyla bu iki büyük depremden sonra deprem bölgesine yakın olan Doğu Akdeniz bölgesindeki kıyısı olan kentlerimizi etkileyecek herhangi bir tsunami etkisinin olmadığını söylemek istiyorum." diye konuştu.

Depremin olduğu bölgenin, Türkiye'deki en karmaşık fay sistemlerinin bulunduğu bir bölgeye karşılık geldiğini, burada birbiriyle bağlantılı birçok aktif fay hattının olduğunun bilindiğini ifade eden Tatar, "Bugün iki büyük depremle birlikte aslında çok büyük boyutlu, bölgesel, katastrofik bir depremle karşı karşıya kaldık." dedi.

Sosyal medya üzerinden yer ve zaman verilerek deprem olacağı şeklinde yanlış bilgilendirmelerin bulunduğunu aktaran Tatar, bu konuda da vatandaşların dikkatli olmasında yarar olduğunu, hiçbir depremin zamanının söylenemeyeceğini kaydetti.

Tatar, her iki depremden sonra vatandaşların hasarlı, eski binalardan uzak durmasının ve bu konularda devletin tüm görevlilerinin uyarılarının dikkate alınarak geçici barınma alanlarında bulunmalarının önem taşıdığını vurguladı.

Yardımlarla ilgili bir soru üzerine Tatar, "Milletimiz yardımsever bir millet. Türkiye'nin her yerinden şu ana kadar yardım konusunda bize de ulaşan talepler var. Bunların hepsi Türkiye Afet Müdahale Planı kapsamında lojistik grubu tarafından değerlendiriliyor ve her bir talep ciddi şekilde ele alınarak sonuçlandırılıyor." ifadelerini kullandı.

- AFAD'dan açıklama

Öte yandan Afet ve Acil Durum Başkanlığı'ndan (AFAD) depremlere ilişkin yazılı açıklama da yapıldı.

Açıklamada, Kahramanmaraş ili Pazarcık ilçesinde 7,7 ve Elbistan Merkezli 7,6 büyüklüğündeki depremlerin ardından saat 14.20 itibariyle 7 bin 3 kişinin yaralandığı, bölgede görevlendirilen toplam arama ve kurtarma personel sayısının 9 bin 698, görevlendirilen araç sayısının ise 216 olduğu kaydedildi.

TC Dışişleri Bakanlığı ile yapılan görüşmelerde, kentsel arama ve kurtarma alanında uluslararası yardım çağrısında bulunulduğu hatırlatılarak, Malatya ve Adana havalimanlarının Uluslararası Yardım Çağrısı için toplanma alanı olarak belirlendiği ifade edilen açıklamada, Hollanda, Azerbaycan, İngiltere INSARAG Ağır Kentsel Arama Kurtarma Ekiplerinden yardım teklifi alındığı belirtildi.

Açıklamada ayrıca Adana'dan Hatay'a 4 ABD helikopteri ile personel taşınmasının planlandığı, Azerbaycan'dan Türkiye'ye 179 arama kurtarma personelinin gönderileceği kaydedildi.

TC Genelkurmay Başkanlığı tarafından 6 adet A400M, 5 adet C130, 7 adet C235 uçak ile İstanbul, Ankara ve İzmir'den bölgeye personel sevkiyatının planlandığı ve 6 uçağın bölgeye ulaştığı belirtilen açıklamada, Malatya'ya 500 komando ve 600 asker, Jandarma Genel Komutanlığı'ndan da Adana'ya 200 asker gönderildiği belirtildi.