AK Parti'de 7. Olağan Büyük Kongre için geri sayım başladı

Türkiye'de kurulduktan 15 ay sonra 3 Kasım 2002'de girdiği ilk genel seçimle iktidara gelen ve 18 yılı aşkın süredir ülkeyi yöneten AK Parti, 7. Olağan Büyük Kongresini 24 Mart'ta gerçekleştirecek.

Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde 14 Ağustos 2001'de kurulan AK Parti, 3 Kasım 2002 seçimlerinde geçerli oyların yüzde 34,28'ini alarak tek başına iktidar oldu. Erdoğan'ın siyasi yasağı sebebiyle Abdullah Gül başbakanlığında kurulan ilk AK Parti Hükümeti, Türkiye'nin 58. Hükümeti oldu.

Siyaset yasağı sebebiyle 3 Kasım seçimlerine giremeyen Erdoğan, 8 Mart 2003 tarihinde Siirt'te yapılan yenileme seçimlerinde milletvekili seçildi. Gül başkanlığındaki 58. Hükümetin 11 Mart 2003 tarihindeki istifasının ardından Erdoğan, 14 Mart 2003'te 59. Cumhuriyet Hükümeti'ni kurdu.

İktidar partisi olan AK Parti, ilk yerel seçim sınavını 28 Mart 2004'te verdi. İl Genel Meclisi seçim sonuçlarına göre, yüzde 41,7'lik oyla birinci oldu.

İlk kongre Ekim 2003'te

AK Parti, 1. Olağan Büyük Kongresini 59. Hükümetin kurulmasından yaklaşık 7 ay sonra 12 Ekim 2003'te yaptı ve genel başkanlığa, geçerli oyların tamamını alan Erdoğan seçildi. Erdoğan başkanlığındaki 59. Hükümet ile iktidar partisi konumundaki AK Parti'de 2. Olağan Büyük Kongre, 11 Kasım 2006'da yapıldı. Bu kongrede de Erdoğan geçerli oyların tamamını alarak yeniden genel başkan oldu.

TBMM'nin 23. Dönem milletvekillerini belirlemek için 22 Temmuz 2007'de yapılan seçimlerde AK Parti yine tek başına iktidara geldi ve Erdoğan başkanlığında partinin üçüncü, Türkiye'nin 60. Hükümeti kuruldu.

AK Parti, 3. Olağan Büyük Kongresini 3 Ekim 2009'da yaptı. Erdoğan, bu kongrede bir kez daha genel başkan seçildi.

12 Haziran 2011 genel seçimlerinde AK Parti yüzde 49,83 oranında oy alarak dördüncü kez tek başına iktidara gelirken Türkiye'nin 61. Hükümeti Erdoğan'ın başbakanlığında kuruldu.

AK Parti'nin ilk olağanüstü kongresi

AK Parti, 30 Eylül 2012'de 4. Olağan Büyük Kongresi'ni yaptı. Dört kongreye de başbakan olarak giren Erdoğan, yeniden genel başkanlığa seçildi.

10 Ağustos 2014'te yapılan Cumhurbaşkanı seçiminde Erdoğan'ın doğrudan halk iradesiyle seçilen ilk Cumhurbaşkanı olmasının ardından 27 Ağustos 2014'te yapılan 1. Olağanüstü Büyük Kongre'de Ahmet Davutoğlu genel başkan seçildi ve ardından 62. Hükümeti kurdu.

AK Parti, 7 Haziran 2015'teki genel seçimlerde yüzde 40,87 oy almasına rağmen tek başına iktidar olamadı. 12 Eylül 2015'te gerçekleştirilen ve Davutoğlu'nun yeniden genel başkan seçildiği 5. Olağan Büyük Kongre'nin ardından 1 Kasım 2015'teki erken seçimlerde ise AK Parti tek başına iktidarı kazandı ve seçimin ardından 64. Hükümet kuruldu.

AK Parti'nin 2. Olağanüstü Büyük Kongresi

Partide, 22 Mayıs 2016'da yapılan 2. Olağanüstü Kongre ile bir bayrak değişimi daha yaşandı. Partinin kurucularından olan ve Erdoğan'a belediye başkanlığı döneminden itibaren yol arkadaşlığı yapan Binali Yıldırım, AK Parti Genel Başkanlığına seçildi ve 65. Hükümeti kurarak Başbakan oldu.

16 Nisan'daki tarihi oylama

Türkiye, 16 Nisan'da yapılan ve "tarihi" olarak nitelendirilen halk oylamasıyla yeni bir döneme girdi. 16 Nisan 2017'deki halk oylamasından yüzde 51,41 oranında "evet", yüzde 48,59 oranında "hayır" oyu çıkmasıyla anayasadaki "Cumhurbaşkanı seçilenin partisi ile ilişiği kesilir" hükmünün kaldırılmasının ardından, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a parti üyeliğinin yolu açıldı. Ayrıca halk Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'ne geçilmesine karar verdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 2 Mayıs 2017'de AK Parti Genel Merkezi'ne 979 gün aradan sonra gelerek üyelik beyannamesini imzaladı ve AK Parti'ye üye oldu.

Erdoğan yeniden genel başkan

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın partiye dönmesinin ardından 21 Mayıs 2017'de olağanüstü kongre yapma kararı alındı. AK Parti'nin 3. Olağanüstü Büyük Kongresi'nde geçerli 1414 oyun tamamını alan Erdoğan, kurucusu olduğu partiye yeniden Genel Başkan seçildi.

AK Parti'de son büyük kongre ise 18 Ağustos 2018'de yapıldı. Erdoğan, 6. Olağan Büyük Kongre'de geçerli 1380 oyun tamamını aldı.

Salgın, 7. Olağan Kongre sürecinin uzamasına neden oldu

AK Parti'de 7. Olağan Kongre süreci "İnandığın yolda yürü" sloganıyla Aralık 2019'da başladı. 2020 yılında il ve ilçe kongrelerini tamamlamayı ve büyük kongre sürecini başlatmayı hedefleyen AK Parti'nin planlarını, 2020 Ocak ayında tüm dünyada, Mart ayında ise Türkiye'de etkili olmaya başlayan koronavirüs salgını olumsuz etkiledi.

Bilim Kurulu kararları ve vaka sayılarındaki seyir dikkate alınarak kongreler bir süre ertelendi. Vaka sayılarının azalmasının ardından Ağustos ayında maske ve mesafe kurallarına uyularak kongrelere yeniden başladı.

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Erdoğan, 12 il kongresine yüz yüze, diğer il kongrelerine ise canlı bağlantıyla katıldı. İl kongreleri, dün İstanbul İl Kongresi ile tamamlandı. 81 ilde kongre sürecini tamamlayan AK Parti'de il teşkilatlarında yüzde 70'in üzerinde bayrak değişimi yaşandı. İstanbul başta olmak üzere birçok ilde kadrolar yenilendi.

AK Parti'de il kongrelerinin tamamlanmasının ardından 24 Mart'ta yapılacak 7. Olağan Büyük Kongre için hazırlıklar başladı.

AK Parti iktidarları döneminde imza atılan proje ve icraatlar

Ülkeyi dört temel sütun olan adalet, sağlık, eğitim ve emniyet üzerine yükselteceğinin sözünü veren AK Parti, iktidar olduğu dönem boyunca önemli icraatlara imza attı. Bu dönemlerde eğitimde 324 bin yeni derslik yapıldı, 132 yeni üniversite ve 2 bin 145 yeni spor tesisini hizmete açıldı.

Aralarında şehir hastanelerinin de bulunduğu 1524 yeni sağlık tesisi milletin hizmetine sunuldu. Ulaştırmada 22 bin kilometre bölünmüş yol yapıldı, 11 bin 600 kilometre demiryolu inşa edildi.

Terörle mücadelede önemli mesafe alan Türkiye, sınırları içinde bir dönem 10 binlerle ifade edilen terörist sayısını 300'ün altına düşürdü.

Sosyal devlet anlayışı kapsamında yapılan sosyal yardımların miktarı yılda 60 milyar lirayı buldu. Bu dönemde 126 yeni organize sanayi bölgesi açıldı. Türkiye'nin elektrikteki kurulu gücü, yerli ve yenilenebilir kaynaklarla 96 bin megavata ulaştı.

Sosyal konut projeleriyle TOKİ vasıtasıyla 1 milyon toplu konut yapıldı, ülkenin orman varlığı 2 milyon hektar artırıldı.

İçme suyu ve tarım yatırımları kapsamında 600 yeni baraj, 423 gölet yapıldı.

AK Parti hükümetleri döneminde turizmde de önemli bir sıçrama yaşandı. Türkiye'ye gelen turist sayısı, 2019 yılında 52 milyonu aştı.