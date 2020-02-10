AK Parti Sözcüsünden Akıncı'ya tepki

Türkiye'de AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, AK Parti Merkez Karar ve Yönetim Kurulu (MKYK) toplantısı devam ederken, parti genel merkezinde düzenlediği basın toplantısında gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu, soruları yanıtladı.

AK Parti Sözcüsü Çelik, KKTC Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı'nın açıklamalarına ilişkin, "Saldırganlık içine girmesi, rencide edici cümleler kurması başka cevapları da gerektirecektir." dedi.

Çelk şunları kaydetti:

"KKTC Cumhurbaşkanlığı makamı son derece saygın bi makamdır. O makamda konuşan kişinin buna uygun davranması beklenir. Sayın Akıncı bunu bir iç siyaset sebebiyle yapıyor diye konuşuldu. Bir kere Türkiye karşıtı söylemler Avrupa'da sağcı gruplara yem veriyor. Sayın Akıncı bunu daha önce de yapıyor. Bunlar tabi bilerek yapılan Türkiye'nin hasımlarından gördüğümüz bir tavır. Biz Rusya'nın Kırım'ın ilhakını tanımıyoruz. Sayın Akıncı'nın Rusya'yal analoji yaparak Türkiye'nin Hatay'ı ilhak ettiği benzetmesinin siyasetçiler tarafından ne kadar yanlış olduğu görülmektedir. Keşke Sayın Sökmen'in fedakarlığı çerçevesinde açıklmalar yapabilse. Neden Türkiye'nin Hatay'a bağlanması olumsuz bir durum olsun? Hatay'ın Fransız mandasında kalması daha mı doğru olurdu? Sayın Akıncı tüm bunları bile bile, bir atmasyon oluşturuyor. Hatay'ın Türkiye'ye bağlanması son derece doğru bir durumdur. Hatay'ın Türkiye'ye katılımı aynı zamanda Atatürk'ün vizyonuyla gerçekleşmiştir.

Türkiye Kıbrıs'ta iki devletli bir çözümden yanadır. Sayın Akıncı neden Türkiye karşıtlığı yapar, ülkenin kazanımlarına saldırır bilinmiyor. Saldırganlık içine girmesi, rencide edici cümleler kurması başka cevapları da gerektirecektir."