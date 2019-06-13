Akar, ABD Savunma Bakan Vekili Shanahan ile görüştü

TC Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar bugün ABD Savunma Bakan Vekili Patrick Shanahan ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

TC Milli Savunma Bakanı Hulusi Bakan Akar’ın, ABD’li muhatabı tarafından gönderilen mektuptaki müttefiklik ruhuna uygun olmayan üsluptan duyduğu rahatsızlığı dile getirdiği görüşmede, başta ABD ve Türkiye arasındaki ikili konular olmak üzere bölgesel güvenlik ve savunma işbirliği konuları ele alındı.

Söz konusu görüşmede, iki Bakan Brüksel’de yapılacak NATO Savunma Bakanları Toplantısı’nda bir araya gelme konusunda mutabık kaldılar.

Kaynak: TRT