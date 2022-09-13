Akar'dan Yunanistan'ın provokasyonlarına tepki: “Tarihten ders alın diyoruz. Yeni maceralara girmeyin”

Türkiye Cumhuriyeti Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Yunanistan'ın son dönemde artan provokasyonlarına yönelik, "Tarihten ders alın diyoruz. Yeni maceralara girmeyin. Bazıları sizin kulağınıza bir şeyler söyleyebilirler. Bunların geçerli olmadığını tarihte gördünüz. Aynı şeyi tekrarlatmayın. Bu konuda akıllı olun" dedi.

Akar, Sheraton otelinde düzenlenen Malezya Milli Günü Resepsiyonu'nun ardından gazetecilerin gündeme ilişkin sorularını yanıtladı.

Yunanistan'ın artan provokasyonları ile son olarak Ege'de Ro-Ro gemisine ateş açmasına yönelik değerlendirmesi sorulan Akar, Türkiye ve Yunanistan arasında bazı sorunların olduğunu, bunu da herkesin bildiğini belirtti.

Akar, “Ege'de Doğu Akdeniz ve Kıbrıs'ta hem kendimizin hem de Kıbrıslı kardeşlerimizin haklarını, menfaatlerini korumakta, kollamakta azimliyiz, kararlıyız ve buna da çok şükür muktediriz." ifadelerini kullandı.

Bu sorunların barışçıl yol ve yöntemlerle çözülmesi için Türkiye'nin yoğun çaba harcadığına ve sabırlı davrandığına vurgu yapan Bakan Akar, "Tüm iyi niyetli çabalarımıza rağmen maalesef komşumuz Yunanistan her seferinde birtakım provokatif eylem, söylemlerle gerilimi artırmaya devam ediyor. Bunun önlenmesi için elimizden gelen gayreti gösteriyoruz." diye konuştu.