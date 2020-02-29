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Akar'ın komutanlara vurun emrini verdiği anların görüntüleri yayınlandı

Akar'ın komutanlara vurun emrini verdiği anların görüntüleri yayınlandı
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Esed rejiminin saldırısı sonrası 33 askerin şehit olmasının ardından sınıra giden Hulusi Akar'ın, gelen saldırılara karşılık verilmesi için vurun emirni verdiği o anların görüntüleri yayınlandı

Ateşkes sağlanması için Suriye'nin İdlib kentinde bulunan askerlerimize Esad güçleri tarafından yapılan saldırıda 33 askerimiz şehit oldu, 32 askerimiz de yaralandı. Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) saldırının ardından teyakkuza geçti.

Türkiye Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar İdlib'deki operasyonların yürütüldüğü harekat merkezindeydi. Burada vurulacak hedefler belirlendi. Sınır hattında ve İdlib bölgesinde konuşlu bulunan TSK unsurları namluları saldırının geldiği yöne cevirdi.

Belirlenen hedefler ağır ateş altına alındı. Hulusi Akar'ın komutanlara 'vurun' talimatı verdiği o anlar harekat merkezinde görüntülendi.

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