Akar: "Menfaatlerimizi korumakta kararlıyız"

TC Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, yurt içi ve sınır ötesinde yürütülen terörle mücadele faaliyetleri yanı sıra Kıbrıs ve çevresi dahil mavi vatanlarındaki hak, alaka ve menfaatlerini de korumakta kararlı olduklarını kaydetti.

Kıbrıs’ın milli meseleleri olduğunu ifade eden Akar, “ Bu konudaki fikirlerimiz ve yaklaşımımız ortadadır." diye konuştu.

Akar, Milli Savunma Üniversitesi 2019-2020 Eğitim ve Öğretim Yılı Açılış Töreni'nde yaptığı konuşmada, Türkiye'nin bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da bölgenin güvenliği, insanların huzuru için barış ve istikrara katkı vermeye devam edeceğini dile getirdi.

Akar, "Yurt içi ve sınır ötesinde yürütülen terörle mücadele faaliyetlerimizin yanı sıra Kıbrıs ve çevresi dahil mavi vatanımızdaki hak, alaka ve menfaatlerimizi de korumakta kararlıyız. Kıbrıs bizim milli meselemizdir. Bu konudaki fikirlerimiz ve yaklaşımımız ortadadır." diye konuştu.

“AKDENİZ’DE KAYNAKLARIN ADİL PAYLAŞIMI”

Kıbrıs'ta, kalıcı ve kapsamlı bir çözümden yana olduklarını ifade eden Akar, şunları kaydetti:

"Ada'da barış, huzur ve istikrarın ancak bu şekilde sağlanacağına inanıyoruz. Doğu Akdeniz'de de kaynakların adil paylaşımı yönünde ilkeli bir tutum sergilemekteyiz. Diğer taraftan 1974'te Kıbrıslı kardeşlerimizin haklarını nasıl koruduysak bugün de aynı kararlılıktayız. Biz bir garantör ülke olarak uluslararası hukuk çerçevesinde, kendi haklarımızı da Kıbrıslı kardeşlerimizin haklarını da korumaya devam edeceğiz. Biz tüm çalışmalarımızda ortaya koyduğumuz gerçeklerde uluslararası hukuktan, iyi komşuluk ilişkilerinden, dostluktan, uhulet ve suhuletle sorunların çözümünden, stratejik ortaklıktan bahsediyoruz. Bunların hiçbiri aciziyet değildir. Diğer taraftan da daha 'şurada şu, burada bu daha önce yaptığımız anlaşmalar, mutabakatlar çerçevesinde olmazsa biz kendi göbeğimizi kendimiz keseriz, B planımız da C planımız da var' diyoruz. Bu da asla herhangi bir şekilde bir tehdit değildir. Bunun çok iyi anlaşılmasını istiyorum. Biz sadece ülkemizin ve milletimizin hak ve menfaatleri bakımından durumu nasıl değerlendirdiğimizi ortaya koyuyoruz. Biz barıştan, istikrardan, iyi komşuluk ilişkilerinden yanayız, komşularımızın toprak bütünlüğüne saygılıyız, olayların ve gelişmelerin bu şekilde ilerlemesinden yanayız."