Akar, NATO Genel Sekreteri Stoltenberg ile görüştü

Akar, NATO Genel Sekreteri Stoltenberg ile görüştü
banner94
banner90

Türkiye Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg ile görüştü.

Bakan Akar ve NATO Genel Sekreteri Stoltenberg, Şehitler Abidesi ve tarihi Gelibolu Yarımadası'nı ziyaretin ardından bir araya geldi.

banner91
Edinilen bilgiye göre bölgesel savunma ve güvenlik ile NATO konularının ele alındığı görüşmede Akar tarafından Türkiye’nin görüşleri ifade edildi.

Bakan Akar, ayrıca bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da Türkiye'nin NATO’daki sorumluluklarını yerine getirmeye devam edeceğini aktardı.

NATO Genel Sekreteri Stoltenberg de Türkiye’nin NATO’da önemli bir müttefik olduğunu vurguladı, tahıl koridorunun yeniden açılmasında oynadığı etkin rolden dolayı teşekkür etti.

banner79
YORUM EKLE
Gönder
SIRADAKİ HABER
Koca: “İzmir'deki depremden panik sebebiyle...
Koca: “İzmir'deki depremden panik sebebiyle...
  1. Türkiye
﻿