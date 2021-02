Akar: "Yunanistan, Türkiye ile problemlerini Türkiye-AB veya TÜRKİYE-ABD problemi haline getirmeye çabası içinde"

Türkiye Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, S-400'ün milli bir mesele olduğunu, Türkiye'nin bu tercihi ile egemenlik hakkını kullandığını belirterek, "S-400 meselesi üzerinden ülkemize F-35 başta olmak üzere birtakım kısıtlamalar uygulanması müttefiklik ruhuna uygun değil. Türkiye, NATO'nun ve ABD'nin güçlü ve stratejik bir müttefikidir. ABD ile hem iki ülkenin hem NATO'nun hem bölgenin ve dünyanın yararına ortak yapabileceğimiz işler olduğuna inanıyoruz." dedi.

Kayseri Orduevi'nde Milli Eğitim Bakanlığının kampanyası kapsamında Milli Savunma Bakanlığınca temin edilen tabletlerin şehit ve gazi ailelerinin çocuklarına dağıtımı dolayısıyla düzenlenen törende konuşan Akar, Türkiye'nin bölgesindeki ve dünyadaki tüm sorunların barışçıl yöntemlerle çözümünden yana olduğunu belirtti.

Ege, Doğu Akdeniz ve Kıbrıs'taki sorunların da diyalog yoluyla çözülmesi gerektiğine yönelik inancını dile getiren Akar, "Bunun için çabalıyoruz. Bu çerçevede komşumuz Yunanistan'la olan görüşmelerimiz devam ediyor. Tüm yapıcı yaklaşımlarımıza rağmen maalesef birtakım olumsuz açıklama, eylem ve tacizlerle de karşılaşıyoruz. Bu tehdit dili ve tacizler kabul edilemez ve hiçbir yere götürmez. Tehdit dili, provokasyon ve gerilimi artırıcı girişimlerin yanı sıra silahlanma gayretlerinin en büyük zararının da Yunan halkına olacağı görülmelidir." ifadelerini kullandı.

Ege'de bilimsel araştırma yapan TCG Çeşme gemisine Yunan F-16'ları tarafından yapılan tacizi hatırlatan Akar, şunları söyledi:

"Buna ilişkin gerekli cevaplar verildi. Bu tutumun iyi komşuluk ilişkilerine uygun olmadığını bir kere daha ifade ediyoruz. Ayrıca Yunanistan, Türkiye ile problemlerini Türkiye-AB veya Türkiye-ABD problemi haline getirmeye çabalıyor. Bu durum ne hukuki ne de ahlaki. Israrla ifade ediyoruz ki bizim kimsenin hakkında, hukukunda, toprağında, suyunda gözümüz yok ancak kendi haklarımızdan da asla vazgeçmeyiz. Kıbrıs dahil mavi vatanımızdaki hak, alaka ve menfaatlerimizi korumakta azimliyiz, kararlıyız ve buna muktediriz. Bu çerçevede tamamen eğitim amaçlı, planlı Mavi Vatan Tatbikatı'nın icrası da başarıyla devam etmektedir."

"TÜRKİYE, NATO'NUN VE ABD'NİN GÜÇLÜ VE STRATEJİK BİR MÜTTEFİKİDİR"

Akar, son dönemde yaşanan gelişmeler dikkate alındığında Türkiye'nin savunma sanayisine tüm ülkelerden daha çok önem vermesi ve bu alanda güçlü olması gerektiğinin açıkça görüldüğünü belirterek, "Dışardan satın aldıklarımız dahil yerli ve milli silah sistemlerimizle ordumuzun imkan ve kabiliyetlerini her geçen gün artırmaya çalışıyoruz." dedi.

Türkiye'ye yönelik artan risk ve tehditler karşısında hava savunma sistemleri temininin zorunluluk haline geldiğini vurgulayan Akar, şöyle konuştu:

"Bu kapsamda ABD'den Patriot, Fransa-İtalya'dan SAMP-T almak istedik ancak bu, çeşitli nedenlerle mümkün olmadı. Bunun üzerine istediğimiz şartları sağlayan Rusya'dan S-400 hava savunma sistemlerini satın aldık. S-400 milli bir meseledir. Türkiye, bu tercihi ile egemenlik hakkını kullanmıştır. 'Türkiye'nin son 10 yılda Patriot alımı konusunda fırsatı olmasına rağmen S-400 almayı seçtiği' yönündeki ifadeler, gerçeği yansıtmamaktadır. 10 yıl boyunca ABD tarafına sunulan tekliflerimizde vurguladığımız, teknolojik iş birliği, erken teslimat ve uygun fiyat beklentilerimize yeterli ve uygun cevaplar alınamamıştır. Problemlerin çözümü için muhataplarımıza yazdığımız mektuba da henüz yanıt verilmemiştir."

ABD'nin teknik anlamdaki kaygısını ele almaya hazır olunduğunu defalarca belirttiklerini anımsatan Akar, şunları kaydetti:

"Israrla şunları söyledik: S-400 savunma sistemi, tehdit ve tehlikeye karşı ihtiyaç duyulduğunda kullanılır. Türkiye'ye karşı bir taarruz niyeti yoksa kimseye zararı yok. NATO üyesi bazı ülkelerde Rus menşeili sistemler, S-300 nasıl kullanılıyorsa biz de S-400'ü aynı şekilde kullanabiliriz. Amacımız, ülkemizin ve 84 milyon vatandaşımızın füze ve hava savunmasıdır. S-400'ü NATO sisteminden bağımsız, müstakil olarak kullanacağız. Teknik çözümler mümkün, NATO'nun da dahil olabileceği ortak çalışma grubu teklifimiz masada, biz görüşmeye hazırız. S-400 meselesi üzerinden ülkemize F-35 başta olmak üzere birtakım kısıtlamalar uygulanması, müttefiklik ruhuna uygun değil. Türkiye, NATO'nun ve ABD'nin güçlü ve stratejik bir müttefikidir. ABD ile hem iki ülkenin hem NATO'nun hem bölgenin ve dünyanın yararına ortak yapabileceğimiz işler olduğuna inanıyoruz."

"ORTAK MERKEZ İLE İLGİLİ FAALİYETLERİMİZ PLANLANDIĞI ŞEKİLDE DEVAM EDİYOR"



Milli Savunma Bakanlığı olarak bir bütün halinde ve aynı ilkeler doğrultusunda FETÖ ile mücadeleye kararlılıkla devam ettiklerini vurgulayan Akar, "15 Temmuz'dan itibaren Türk Silahlı Kuvvetlerinden 21 bin 194 kişi ihraç edildi. FETÖ'den temizlendikçe güçlendiğimizin en açık göstergesi, ardı ardına gerçekleştirdiğimiz başarılı operasyonlar ve sayısı giderek artan büyük tatbikatlardır. Yeni bilgi, belge ve veriler ışığında gerekli işlemler yapılmakta. TSK üniformasını hiçbir hainin taşımasına müsaade etmeyeceğiz." açıklamasında bulundu.Akar, "can kardeşimiz" diye nitelendirdiği Azerbaycan'a verilen desteğin dün olduğu gibi bugün ve yarın da devam edeceğini belirterek, şunları dile getirdi:"Bunun en güzel örneği Azerbaycan'ın öz topraklarını Ermenistan işgalinden kurtarmak için başlattığı 'tek vatan' harekatına milletçe verdiğimiz güçlü destektir. Şu anda anlaşmalar doğrultusunda ortak merkez ile ilgili faaliyetlerimiz planlandığı şekilde devam ediyor. 'İki devlet, tek millet' anlayışı ile kederde ve kıvançta bir ve beraber olduğumuz Azerbaycanlı kardeşlerimizin tüm imkanlarımızla yanlarındayız. 29 yıl önce bugün Hocalı'da vahşice katledilen Azerbaycan Türkü kardeşlerimizin acısını yüreğimizde yaşamaya devam ediyoruz. Bu katliamı unutmadık, unutmayacağız. Hocalı'da şehit edilen tüm soydaşlarımıza bir kez daha Allah'tan rahmet diliyoruz.""MİLLETİNİN EMRİNDE, GÖREVİNİN BAŞINDA"Koronavirüs salgını nedeniyle tüm dünyada toplumların ve bireylerin hayatlarında büyük değişimlerin yaşandığına dikkati çeken Akar, bu değişimden eğitim sisteminin de etkilendiğini söyledi.Uzaktan eğitim gibi yeni uygulamaların hayata geçirildiğini, eğitim-öğretimin yeni bir boyut kazandığını ifade eden Akar, "Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde, sağlık ve eğitim başta olmak üzere birçok alanda alınan tedbirler sayesinde bu süreci en iyi şekilde atlatmayı hatta bu süreçten güçlenerek çıkmayı hedefliyoruz. Devletimiz bu konuda tüm kurum ve kuruluşlarıyla eş güdüm içinde var gücüyle çalışıyor. Ülkemizin her köşesine hizmet götürme gayretindeyiz." dedi.Bu sürece Milli Eğitim Bakanlığının birçok ülkeden çok daha hızlı reaksiyon gösterdiğini ve her türlü tedbiri başarıyla aldığını kaydeden Akar, "Tablet bilgisayarlar da bu süreçte önemli bir ihtiyaç haline gelmiştir. Milli Eğitim Bakanlığı, bu ihtiyacın karşılanması yönünde yine büyük gayret sarf etmektedir. Bizler de Milli Savunma Bakanlığı olarak Milli Eğitim Bakanlığının bu gayretlerine destek vermekten büyük memnuniyet duyuyoruz." diye konuştu.Akar, sözlerinin sonunda "Peygamber ocağı" olarak da bilinen Türk Silahlı Kuvvetlerinin binlerce yıllık şanlı tarihten süzülüp gelen milli, manevi ve mesleki değerleriyle, aklın ve bilimin ışığında, anayasa çerçevesinde, yasalar ve Cumhurbaşkanının direktifleri doğrultusunda, sıralı amir ve komutanların emir ve komutasında, milletinin emrinde, görevinin başında olduğunu belirterek, "Başta baba, evlat, eş ve yakınlarınız olmak üzere aziz şehitlerimize Allah'tan rahmet, gazilerimize acil şifalar diliyor; şehit ve gazilerimizin kıymetli ailelerine şükranlarımı sunuyorum. Şu anda dahi yurt içinde ve yurt dışında karada, denizde ve havada, zorlu iklim ve arazi şartlarında kahramanlık ve fedakarlıkla görev yapan değerli silah ve mesai arkadaşlarıma kazasız, belasız, hayırlı, başarılı görevler diliyorum." ifadelerini kullandı.A-400M RETROFİT FAALİYETLERİNİ İNCELEDİLERKayseri Valisi Şehmus Günaydın da tüm dünyayı etkisi altına alan yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) eğitimi de etkilediğini ve eğitimin uzaktan teknoloji üzerinden gerçekleştirilmesi durumunu ortaya çıkardığını belirtti.Çocukları yarınlara hazırlamak için salgın sürecinde bahane aramadan çalışmaları sürdürdüklerini ifade eden Günaydın, "Tabii ki uzaktan eğitimin kaliteli bir şekilde çocuklarımıza sunulabilmesi için altyapının iyi olması lazım. Çocuklarımızın tablet ihtiyaçlarını gidermek adına gerek yerelde gerekse merkezi anlamda birçok katkı veriliyor. Birçok kurumumuz öğrencilerimize tablet desteği veriyor. Şehit ve gazi çocuklarımıza tablet desteği veren Sayın Bakanımıza teşekkür ediyorum." diye konuştu.Törene AK Parti Kayseri milletvekilleri İsmail Tamer, Hülya Nergis, Emrah Karayel, Taner Yıldız, MHP Kayseri Milletvekili Baki Ersoy, Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç ile şehit aileleri de katıldı.Öte yandan Bakan Akar ve TSK komuta kademesi, tören öncesinde 12. Hava Ulaştırma Ana Üs Komutanlığındaki A-400M hangarını ziyaret ederek, A-400M retrofit faaliyetlerine ilişkin brifing aldı.