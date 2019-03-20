"Akdeniz'deki sondajda son viraja girildi"

Türkiye Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Bakan Dönmez şunları söyledi:

"Bildiğiniz gibi son çeyrekte Ekim aylarında ilk sondaja Alanya’da başladık. Şu an son virajdayız. 6 bin metreye Mart ayı sonunda ulaşmış olacağız. Orada teknik olarak bir takım testlerin yapılması gerekiyor. Daha dikkatli çalışma yapılması gereken dönemdeyiz. Petrol, gaz araması sabır isteyen bir iş. İngiltere ve Norveç çok denedi ve tası tarağı toplarken madeni buldu.Son teknolojiyi kullanıyoruz. Dünyada bu özelliklere sahip 16 gemi var. Servis şirketinden hizmet kiralayarak da yapabilirsiniz. Ama bizim agresif sondaj arama programımız olduğu için bu gemiyi kendi milli imkanlarımızla yapalım diye bu amaçla çalışmamız devam ediyor. Kıbrıs Rum Kesimi ve diğer komşu ülkelerin doğal gaz arama çalışmaları var. İsrail ve Mısır keşif yaptı. Bölgenin belli bir potansiyeli olduğunu biliyoruz. İnşallah ilk denemelerde bu potansiyeli yakalamış oluruz. Öteden beri savunduğumuz Kıbrıs Rum Kesimi adadaki yer altı zenginliğini kendi işlemesini doğru bulmadığımızı belirttik. Ortak herkesin kazanacağı model üzerinde anlaşma olur."