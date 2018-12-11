Akdeniz'e şiddetli fırtına uyarısı

TC Meteoroloji Genel Müdürlüğü yarın gündüz saatlerinde Akdeniz’de 6 ile 8 kuvvetinde fırtına beklendiği bilgisini paylaşarak vatandaşları duyarlı olması konusunda uyardı.

TC Meteoroloji Genel Müdürlüğünün sitesinden yapılan uyarı bildirisinde şu ifadeler kullanıldı:

"Akdeniz'de yarın ilk saatlerden itibaren batı ve güneybatı, akşam saatlerinde Batı Akdeniz'de batı ve kuzeybatı yönlerden 6 ila 8 kuvvetinde (50-75km/sa) fırtına bekleniyor. Fırtınanın aynı gün son saatlere kadar etkili olacağı tahmin ediliyor."