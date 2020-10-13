Aksoy: "Ege ve Akdeniz’de gerginliği artıran taraf GKRY ve Yunanistan"

ABD Dışişleri Bakanlığı'nın, Türkiye'nin Doğu Akdeniz'deki araştırma faaliyetlerinin yeniden başlamasını "provokasyon" olarak nitelendirip, araştırmaları durdurma çağrısına Türkiye Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hami Aksoy’dan yanıt geldi.

TC Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Aksoy, Doğu Akdeniz’de Yunan/Rum ikilisinin maksimalist deniz yetki alanı iddialarını temsil eden Sevilla Haritası’nın hukuki geçerliliğinin olmadığını açıklayan ABD’nin, Oruç Reis’in Türkiye’nin kıta sahanlığında sürdürdüğü sismik araştırma faaliyetlerini eleştirmesini ciddi bir tutarsızlık olarak değerlendirdi.

Bu tutarsızlığın, bazı AB ülkelerinin açıklamalarında da gözlemlendiğini belirten Aksoy, Ege ve Akdeniz’de gerginliği artıran tarafın Türkiye değil, olduğunu vurguladı.

Aksoy,” Yunanistan’ın 12 Eylül tarihinden bu yana gerginliği tırmandıran faaliyetlerini Bakanlığımız tarafından kamuoyuyla paylaşılmıştır” dedi.

ABD Dışişleri Bakanlığı bugün yaptığı açıklama ile Türkiye'nin Doğu Akdeniz'deki araştırma faaliyetlerine yeniden başlamasını "provokasyon" olarak nitelendirmişti.