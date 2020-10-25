Aksoy: “Türkiye’nin ve Kıbrıs Türkü’nün hakları güvence altına alındığında diyalog ve iş birliğine hazırız”

Türkiye Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hami Aksoy, Yunanistan Dışişleri Bakanlığı’nın Türkiye’nin Doğu Akdeniz'deki sismik araştırma faaliyetleri hakkında yaptığı açıklama hakkındaki soruya cevap verdi.

Yunanistan Dışişleri Bakanlığı tarafından bugün Türkiye’nin Doğu Akdeniz'deki kıta sahanlığında yürüttüğü sismik araştırma faaliyetlerinin Yunan kıta sahanlığında gerçekleştirildiğini öne süren ve bu faaliyetleri “yasadışı” olarak nitelendiren bir açıklama yayınlamıştı. Aksoy, bu açıklamayı “mesnetsiz bir açıklama” olarak ifade etti.

T.C. Dışişleri Sözcüsü Aksoy, Oruç Reis gemisinin sismik araştırma faaliyetlerini yürüttüğü saha bütünüyle Türkiye’nin uluslararası hukuk temelinde tespit edilen ve Birleşmiş Milletler (BM) nezdinde de kayda geçirilen kıta sahanlığı dâhilinde bulunduğunu belirtti.

23 Ekim 2020 tarihinde Yunanistan'ın Ankara Büyükelçisine de bir kere daha konunun izah edildiğini söyleyen Aksoy, “Oruç Reis'in 25 Ekim - 4 Kasım 2020 tarihleri arasında sismik araştırma icra edeceği mevcut çalışma sahası Yunanistan ana karasına 440, ülkemize ise 130 kilometre uzaklıktadır” dedi.

Aksoy, “Türkiye her daim olduğu gibi, Doğu Akdeniz'de hem kendisinin, hem Kıbrıs Türkü'nün meşru haklarının güvence altına alındığı, hakkaniyet temelinde bir çözüm için diyalog ve iş birliğine hazırdır” ifadelerini kullandı.

Yunanistan’ı diyaloga çağıran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hami Aksoy, diyaloga girmemek için suni sebepler yaratmaktan ve ön koşullar sunmaktan vazgeçilmesini beklediklerini aktardı.