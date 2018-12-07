Albayrak: Bakanlıklar bütçelerini verimli kullansın, kötü adam ben oluyorum

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, ödenek vermemekle eleştirildiklerini belirterek "İlgili bakanlık, başka şeylerden kısarak eksikleri tamamlasın. Verimli şekilde kullansın bütçesini. Kötü adam ben oluyorum" dedi.

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Hürriyet'ten Nuray Babacan'ın haberine göre Albayrak, AK Parti'de ekonomide yaşanan sorunlarla ilgili olarak milletvekillerinin bilgilenme ihtiyacı üzerine Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, gruplar halinde görüşmeler başlattı. Milletvekilleri yerelde yaşanan ekonomik sorunları ve vatandaşların şikayetlerini Albayrak'a aktardı. Vekiller, enflasyondan, küçük işletmelerin kredi sorunlarına, iş yeri kapatmalarından, elektrik faturalarındaki abartılı kesintilere kadar farklı konularda sorular sordu.

Vekillerin kendilerine yaptığı taleplere ilişkin konuşan Albayrak, şunları söyledi:

— Milletvekilleri bize taleplerle geliyor. Örneğin, ‘Yolumuz yarım kaldı' gibi. Ben maliye bakanı olarak bütçeyi ilgili bakanlıklara veriyorum. Bunun nasıl kullanılacağı artık onların inisiyatifinde. Öncelikleri onlar belirliyor ama bakıyorsunuz, ‘Maliye bakanlığı ödenek vermiyor' deniliyor. Burada bizim bakanlığın yapacağı bir şey yok. Onlardan isteyin. İlgili bakanlık, başka şeylerden kısarak, eksikleri tamamlasın. Verimli şekilde kullansın bütçesini. Kötü adam ben oluyorum. Acı bir reçete varsa bunu hep beraber üstleneceğiz. Örneğin ben, kendi bakanlığımda gerekli adımları atıyorum. Personelin yurtdışı görevlendirmelerine sınırlama getirdik. Bunu tüm bakanlıklar yapmalı.