Tatil için Yunan adalarına tekneyle giden Ali Sabancı ve Vuslat Doğan Sabancı kaza geçirdi.

SABANCI ÇİFTİ ZODYAK BOTLA KAYALIKLARA ÇARPTI

Yatlarıyla Yunanistan'ın Leros Adası açıklarında tatilde olan Ali Sabancı ve Vuslat Doğan Sabancı, akşam yemeği için zodyak botla restorana giderken kayalıklara çarptı. Ağır yaralanan çifti, tesadüfen yakınlarından geçen teknedekiler fark etti. Teknedekilerin kurtardığı Sabancı çifti, adadaki hastaneye kaldırıldı.

ALİ SABANCI VE VUSLAT SABANCI AMERİKAN HASTANESİ'NE GETİRİLİYOR

İlk müdahalenin ardından çift, Bodrum'a getirildi. Patronlar Dünyası'nın edindiği bilgilere göre Ali Sabancı'nın dalağı alındı. Ali Sabancı, ambulans helikopterle Bodrum'dan İstanbul'a getirildi. Ambulans helikopterin saat 11.45 sıralarında Atatürk Havalimanı'na indiği ve Sabancı'nın Amerikan Hastanesi'ne nakledildiği öğrenildi.

AYDIN DOĞAN KIZI İÇİN ÖZEL UÇAĞINI GÖNDERDİ

Vuslat Doğan Sabancı'nın babası Aydın Doğan da özel uçağını Bodrum'a gönderdi. Bodrum'dan 11.30'da Vuslat Doğan Sabancı'yı alan uçak İstanbul'a havalandı.

ALİ SABANCI HAYATİ TEHLİKEYİ ATLATTI, VUSLAT SABANCI'NIN DURUMU İYİYE GİDİYOR

Doktorlar, Ali Sabancı'nın durumunun stabil olduğunu, dalağının alındığını, kaza sırasında yüzünden de ağır darbeler aldığını belirtti. Ali Sabancı'nın hayati tehlikeyi atlattığı öğrenildi. Sağlık durumunun iyiye gittiği belirtilen Vuslat Doğan Sabancı'nın da Amerikan Hastanesi'ne getirileceği öğrenildi.

SABANCI ÇİFTİNİN ÇOCUKLARI YARA ALMADI

Kaza sırasında zodyak botta bulunan Ali ve Vuslat Sabancı'nın çocukları Şevket Emrecan Sabancı ve Kaan Ali Sabancı'nın ise kazadan yara almadan kurtulduğu öğrenildi.

ESAS HOLDİNG'DEN AÇIKLAMA

Esas Holding deniz kazasına ilişkin olarak sosyal medyadan açıklama yaptı. Açıklamada "Esas Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ali Sabancı ve eşi Vuslat Doğan Sabancı 24 Ağustos 2023 tarihinde tatilleri sırasında bir deniz kazası geçirmiştir. Tedavileri devam etmekte olup sağlık durumları takip edilmektedir. Gelişmelerle ilgili kamuoyuna bilgi verilecektir" açıklaması yapıldı.