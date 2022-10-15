Aliyev'den Cumhurbaşkanı Erdoğan'a maden ocağı patlamasında ölenler için taziye mesajı

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Bartın'ın Amasra ilçesindeki maden ocağında meydana gelen patlamada hayatını kaybedenler için Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a taziye mesajı gönderdi.

Aliyev mesajında, Bartın'daki maden ocağında meydana gelen patlamada çok sayıda kişinin hayatını kaybettiği ve yaralandığı haberinin kendisini derinden sarstığını belirtti.

Türkiye'nin acısını paylaştıklarını ifade eden Aliyev, Erdoğan'a, hayatını kaybedenlerin aile ve yakınlarına, kardeş Türk halkına, kendi ve Azerbaycan halkı adına taziye dileklerini iletti.

Ürdün'den taziye mesajı

Aliyev, yaralılar için de şifa temennisinde bulundu.

Ürdün Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Ürdün'ün kardeş Türkiye Cumhuriyeti ve halkıyla dayanışma içerisinde olduğu belirtildi.

Açıklamada ayrıca, Dışişleri Bakanlığının patlamada hayatını kaybedenlerin ailelerine taziyelerini sunduğu, yaralılara acil şifa dileklerinde bulunduğu kaydedildi.

Bartın Valiliği, Türkiye Taşkömürü Kurumu Amasra Müessesesinde yaşanan maden ocağı patlamasında 25 maden işçisinin hayatını kaybettiğini açıklamıştı.

Pakistan Başbakanı Şerif'ten taziye mesajı

Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif, Bartın'ın Amasra ilçesindeki maden ocağında meydana gelen patlamada hayatını kaybedenler için taziye mesajı yayımladı.

Şerif, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, maden ocağında meydana gelen patlamada yaşamını yitirenler için derin üzüntüsünü vurgulayarak, "Düşüncelerimiz ve dualarımız yaslı aileler ve Türk halkı ile birlikte. Mahsur kalanların bir an önce kurtarılmasını diliyorum." ifadelerini kullandı.