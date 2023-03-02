Altılı masa aday konusunda uzlaştı… Aday Pazartesi günü açıklanacak

Türkiye’de CHP, İYİ Parti, Demokrat Parti, Saadet Partisi, DEVA Partisi ve Gelecek Partisinin yer aldığı 6'lı masanın 12'nci toplantısı sona erdi.

NTV’nin haberine göre 5,5 saat süren toplantının ardından yapılan ortak açıklamada, "Millet İttifakını oluşturan siyasi partilerin genel başkanları olarak 28. Dönem TBMM ve 13. Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde ortak Cumhurbaşkanı adayımız ve geçiş süreci yol haritası konusunda ortak bir anlayışa ulaşmış bulunuyoruz." denilerek, 6'lı masanın Pazartesi günü Saadet Partisi ev sahipliğinde bir kez daha toplanacağı, adayın da bu toplantı sonrası açıklanacağı bildirildi.

6'lı masanın ikinci tur kapsamındaki son toplantısı, Saadet Partisi Genel Merkezi'nde gerçekleşti.

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu'nun ev sahipliğindeki toplantıya, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal, DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan ve Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu katıldı.

Karamollaoğlu, saat 14.00'te başlayan toplantı öncesi diğer genel başkanları kapıda karşıladı.

Bugünkü toplantıda Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş ile İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun isminin cumhurbaşkanlığı adaylığı için konuşulmayacağı iddia edilmişti.

-Akşener'den dikkat çeken mesaj

Kritik toplantı öncesi Akşener'den "Bazen apoletlerden vazgeçmek gerekir." açıklaması gelmiş ve kulislerde mesajın adresinin Kılıçdaroğlu olduğu konuşulmuştu.