Altılı masanın Ortak Politikalar Mutabakat Metni tanıtıldı

Altılı masanın "Ortak Politikalar Mutabakat Metni" düzenlenen toplantıyla tanıtıldı.

ATO Congresium'da düzenlenen tanıtım toplantısına, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal, Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan ve Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu katıldı.

Mutabakat metni komisyon çalışmalarına katılan altı partinin genel başkan yardımcıları tarafından okundu.

Saadet Partisi Genel Başkan Yardımcısı Sabri Tekir de Millet İttifakı'nın Ortak Politikalar Mutabakat Metni'nde düzenlenmiş dış politikaya ilişkin temel görüşleri anlattı.

"Egemenlik alanlarımıza zarar verebilecek gelişmelere müsaade etmeyeceğiz"

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin ve Kıbrıslı Türklerin kazanılmış haklarını korumanın ve iki toplumun egemen siyasi eşitliğini sağlamanın temel hedefleri olduğunu anlatan Tekir, Doğu Akdeniz'de deniz yetki alanlarının sınırlandırılmasında, hidrokarbon kaynaklarının hakça paylaşımında çoklu müzakere süreçleriyle sonuç alınmasına öncelik verileceğini kaydetti.