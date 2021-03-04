Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı ABD'deki reklam panolarında Türkiye aleyhtarı ilanı verenler hakkında soruşturma başlattı

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı ABD'deki reklam panolarında Türkiye aleyhtarı ilanı verenler hakkında soruşturma başlattı
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Türkiye'de Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, ABD'nin New York eyaletinde reklam panolarında yer alan Türkiye aleyhtarı ilanı verenler hakkında soruşturma başlattı.

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