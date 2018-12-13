Ankara'da hızlı tren kazası: 4 ölü, 43 yaralı

Ankara-Konya seferini yapan Yüksek Hızlı Tren'in Yenimahalle'de kılavuz lokomotifle çarpışması sonucu 4 kişi hayatını kaybetti, 43 kişi yaralandı.
Ankara-Konya seferini yapan Yüksek Hızlı Tren (YHT) sabaha karşı Yenimahalle ilçesine bağlı Marşandiz istasyonunda kaza yaptı.
Trenin çarptığı üst geçidin bir kısmı vagonların üstüne göçtü.
Kazada yaralanan çok sayıda yolcuya 112 Acil Servis, itfaiye ve UMKE ekiplerince müdahalede bulunuldu.
Kaza sonrası açıklamalarda bulunan Ankara Valisi Vasip Şahin, tren kazasının Yüksek Hızlı Tren'in aynı güzergahta yol kontrolü yapan kılavuz trene çarpması sonucu meydana geldiğini belirtti.
Şahin, kazada 4 kişinin hayatını kaybettiğini, 43 kişinin yaralandığını bildirdi.
Olay yerinde çalışmalar devam ediyor.