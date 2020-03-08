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Ankara'da tedavi gören 'Fındık' kurtarılamadı

Ankara'da tedavi gören 'Fındık' kurtarılamadı
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Tokat'ta giydiği mavi önlük ile sosyal medyada yoğun ilgi gören sevimli köpek Fındık, hastalığının ilerlemesi sonrasında tedavi için gönderildiği Ankara'da tüm müdahalelere rağmen yaşam mücadelesini kaybetti.

Tokat'ın Turhal ilçesinde mezarlıkta bulunan ve 'Fındık' adı verilen yavru köpek, ilçeye 7 km uzaklıktaki 37 öğrencisi bulunan Kayacık Şehit Haluk Yılmaz İlkokulu'nda yeni hayatına başlamıştı.

Okulda yaşayan ve önlük giydirilen Fındık, zaman zaman öğrencilerle birlikte derslere de katılıyordu.

Fotoğraf: İHA

Sık sık veteriner kontrolünde iyileşmesi için çaba sarf edilen sevimli köpek Fındık’ın durumu ağırlaşınca, Turhal Belediyesi’nin de verdiği destekle Ankara’ya sevk edildi. Fındık’ın kan değerleri düşük çıktığı için gönderildiği, ilk belirlemelere göre viral enfeksiyon yaşadığı, gençlik hastalığına yakalandığı aktarılmıştı.

Fındık tedavi gördüğü klinikte tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı ve öldü.

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