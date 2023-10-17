Ankara, Türkiye’nin en büyük turizm fuarına hazırlanıyor

16-19 Kasım tarihlerinde ATO Congresium Fuar ve Kongre Merkezi’nde yapılacak Turizm Expo’nun Hazırlık Toplantısı, Ankara Ticaret Odası (ATO) Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Halil İbrahim Yılmaz’ın ev sahipliğinde ATO’da gerçekleşti.
Cumhuriyet’in 100’üncü Yılında Ankara, TRAVELEXPO Uluslararası Turizm ve Seyahat Fuarı’na hazırlanıyor. 16-19 Kasım 2023 tarihlerinde Anadolu’nun eşsiz güzelliklerinin tanıtılacağı, deneyimleneceği, Kültür, Termal ve Sağlık, Kış, Kamp ve Karavan Turizmi için özel bölümlerinin yer alacağı, sektörün dünyaya açılan kapısı olacak interaktif turizm fuarı öncesi Ankara Ticaret Odası’nda ilgili paydaşların katılımı ile kapsamlı bir toplantı gerçekleştirildi.
Paydaşlar katıldı, turizm fuarı ele alındı
Türkiye’nin değerleri sergilenecek
Turizm sektörünün buluşma noktası olacak fuar, Kültür ve Turizm Bakanlığı, Ankara Valiliği, Ankara Büyükşehir Belediyesi, Ankara Ticaret Odası, Ankara Kent Konseyi, TÜRSAB, ATİD, ANTOD, TUADER, ANRO, TUREB, SKAL ANKARA ve TAV Havalimanları tarafından destekleniyor. Türkiye’nin turistik ve potansiyel alanlarını tanıtmayı amaçlayan TRAVELEXPO Ankara Uluslararası Turizm ve Seyahat Fuarı’nda turizm ve seyahat ile ilgili sektörün paydaşları bir araya gelecek, sektör deneyimleri aktarılacak, Türkiye’nin değerleri sergilenecek.