Ankara, Türkiye’nin en büyük turizm fuarına hazırlanıyor

16-19 Kasım tarihlerinde ATO Congresium Fuar ve Kongre Merkezi’nde yapılacak Turizm Expo’nun Hazırlık Toplantısı, Ankara Ticaret Odası (ATO) Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Halil İbrahim Yılmaz’ın ev sahipliğinde ATO’da gerçekleşti.

Cumhuriyet’in 100’üncü Yılında Ankara, TRAVELEXPO Uluslararası Turizm ve Seyahat Fuarı’na hazırlanıyor. 16-19 Kasım 2023 tarihlerinde Anadolu’nun eşsiz güzelliklerinin tanıtılacağı, deneyimleneceği, Kültür, Termal ve Sağlık, Kış, Kamp ve Karavan Turizmi için özel bölümlerinin yer alacağı, sektörün dünyaya açılan kapısı olacak interaktif turizm fuarı öncesi Ankara Ticaret Odası’nda ilgili paydaşların katılımı ile kapsamlı bir toplantı gerçekleştirildi.

Paydaşlar katıldı, turizm fuarı ele alındı

Toplantıya, Ankara Vali Yardımcısı İzzettin Sevgili, Ankara Bilim Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Yavuz Demir, Kültür ve Turizm Bakanlığı Tanıtma Genel Müdür Yardımcısı Onur Gözet, Ankara İl Kültür Turizm Müdürü Ali Ayvazoğlu, Türkiye Turizm Tanıtma ve Geliştirme Ajansı (TGA) Pazarlama ve Etkinlik Müdürü Sinem Özyalçın, TİMBİR Genel Başkanı Dr. Süleyman Basa, Ankara Kent Konseyi Başkan Yardımcısı Ceren Anadol, Birlik Haber Ajansı Genel Müdürü Muhammet Kaçar, THY Ankara Satış Müdürü Melih Torlak, TÜRSAB Orta Anadolu Bölge Temsil Kurulu Başkanı Engin Şahin, ATİD Başkanı Birol Akman, Ankara Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Faruk Çınkı, Ankara Kalkınma Ajansı Genel Sekreter V. Emine Doğrukök, ANTOD Başkanı Atilla Aytun, ANRO Başkanı Fehmi Cem Yücel de katıldı. Toplantıda turizm fuarı ile ilgili görüş alış verişinde bulunuldu, hazırlıklar değerlendirildi.

Türkiye’nin değerleri sergilenecek

Turizm sektörünün buluşma noktası olacak fuar, Kültür ve Turizm Bakanlığı, Ankara Valiliği, Ankara Büyükşehir Belediyesi, Ankara Ticaret Odası, Ankara Kent Konseyi, TÜRSAB, ATİD, ANTOD, TUADER, ANRO, TUREB, SKAL ANKARA ve TAV Havalimanları tarafından destekleniyor. Türkiye’nin turistik ve potansiyel alanlarını tanıtmayı amaçlayan TRAVELEXPO Ankara Uluslararası Turizm ve Seyahat Fuarı’nda turizm ve seyahat ile ilgili sektörün paydaşları bir araya gelecek, sektör deneyimleri aktarılacak, Türkiye’nin değerleri sergilenecek.