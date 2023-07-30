Antalya'da turist rekoru

Antalya Valisi Ersin Yazıcı, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, Antalya'nın imza attığı yeni rekorlarla ilgili bilgi verdi.

Buna göre, 29 Temmuz itibarıyla yıl başından bu yana Antalya'ya gelen turist sayısı, rekorlar yılı olarak bilinen 2019'u geride bırakarak 8 milyon 11 bin 828 oldu. 2019 yılının 29 Temmuz tarihindeki sayı ise 8 milyon 4 bin 11’di.

Vali Yazıcı, sosyal medya hesabından, "29 Temmuz Cumartesi günü Antalya Havalimanı'mızdan 99 bin 10, Gazipaşa Havalimanı'mızdan 1030 olmak üzere sadece dış hatlardan gelen yolcu sayısı 100 bin 40 oldu. Antalya'mız rekorlar kırmaya devam ediyor" paylaşımında da bulundu.

Antalya Havalimanı, 15 Temmuz Cumartesi günü de 97 bin 900'ü dış hattan gelen yolcu olmak üzere toplam 207 bin 84 yolcuyla tüm zamanların yolcu trafiği rekorunu kırmıştı.