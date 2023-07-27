Antalya Kemer’de yangın devam ediyor… Manisa ve Balıkesir’de de orman yangını çıktı

Türkiye’de Antalya’nın Kemer ilçesinde pazartesi günü başlayan orman yangını devam ederken ülkenin farklı şehirlerinden de orman yangını haberleri geliyor. İzmir, Kütahya, Çanakkale, Manisa ve Balıkesir’de orman yangını çıktı. İzmir, Kütahya ve Çanakkale’deki yangınlar kontrol altına alındı. Manisa ve Balıkesir’de ise alevlerle mücadele sürüyor.

Antalya'nın Kemer ilçesinde çıkan orman yangınına havadan ve karadan müdahale sürüyor.

Türkiye Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Veysel Tiryaki, Kemer’deki orman yangınının henüz kontrol altına alınamadığını, etrafı kara araçlarıyla çevrilerek vadiye sıkıştırılan alevlere hava araçlarıyla müdahale edildiğini bildirdi.

Tiryaki, gazetecilere yaptığı açıklamada, ilçedeki orman yangınına müdahalenin sürdüğünü ifade etti.

Kemer'deki yangının için için vadide devam ettiğini aktaran Tiryaki, "Kara araçlarımız yeni açılan yollarla yangın bölgesine belirli mesafede ancak ulaşılabilmiştir. Bölge Beydağları Milli Parkları sınırları içerisinde kalan bir alandır." diye konuştu.

Tiryaki, yangınların önemli bir kısmının insanların ihmalinden dikkatsizliğinden kaynaklandığını işaret ederek herkesi yangın konusunda duyarlılığa davet etti.

Yangının akşam saati olmasına rağmen sıcaklığın 38 dereceyi, nemin yüzde 10'ların altına düştüğü dönemde çıktığını dile getiren Tiryaki, "Dün itibarıyla nem çok düşüktü. Bu koşullar yangına ortam hazırlayan bir durumdaydı. Bugün 3'üncü günümüz, 2,5 günü geride bıraktık. Etrafta dumanların kaplandığını görüyorsunuz. Önümüzdeki saatler itibarıyla inşallah kontrol altına alabileceğimizi söyleyebiliriz. Şu saat itibarıyla tedbirli olmak amacıyla kara araçlarımız, 70'in üzerinde arazöz, helikopter ve uçaklarımızla söndürmeye devam ediyoruz." ifadesini kullandı.

Yangını kontrol altında tutmak için teyakkuzda beklediklerinin altını çizen Tiryaki, alevlerin çoğu kayalıktan oluşan yaklaşık 400 hektarlık bir alanı etkilediğini bildirdi.

Tiryaki, "Hava araçlarıyla son mücadelemizi devam ettiriyoruz. Arazi yapısı nedeniyle karadan bu saat itibarıyla henüz müdahale yapılamamıştır. Uzamasının sebebi budur." açıklamasında bulundu.

-Manisa ve Balıkesir’de orman yangını

Manisa'nın Alaşehir ilçesinde çıkan orman yangınına havadan ve karadan müdahale ediliyor. Çarıkbozdağ Mahallesi yakınlarında yerleşim birimlerine uzak konumdaki sarp arazide henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye İzmir Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı 3 uçak, 7 helikopter, 13 arazöz, 5 su ikmal aracı ve 1 dozer sevk edildi.

Çalışmalara İnsansız Hava Aracı'nın da destek olduğu belirtildi.

Öte yandan Balıkesir'in İvrindi ilçesinde çıkan orman yangınına havadan ve karadan müdahale ediliyor.

İlçede ormanlık alanda henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Durumun bildirilmesi üzerine bölgeye Balıkesir Orman Bölge Müdürlüğü ile Büyükşehir Belediyesine bağlı itfaiye ekipleri sevk edildi.

Yangına 72 personel, 15 arazöz, 4 su ikmal aracı, 6 dozer, 4 ilk müdahale aracının yanı sıra 3 uçak ve 6 helikopterle müdahale ediliyor. Komşu illerden 4 helikopter ve bir uçağın da bölgeye sevk edildiği öğrenildi.

-İzmir, Kütahya ve Çanakkale’de orman yangınları kontrol altına alındı

TC Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, İzmir'in Ödemiş ilçesinin ardından Kınık'taki orman yangınının da kontrol altına alındığını açıkladı.

Bakan Yumaklı, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, İzmir'deki orman yangınlarını söndürme çalışmalarına ilişkin bilgi verdi.

Bakan Yumaklı, "İzmir’in Ödemiş ve Kınık ilçelerinde dün başlayan orman yangınlarından Ödemiş yangını kontrol altına alınmıştı. Kınık orman yangını da gece boyunca havadan ve karadan etkin müdahalemiz sonucunda kontrol altına alındı. Her iki yangını da soğutma çalışmalarımız devam ediyor." ifadelerini kullandı.

Çanakkale'de ormanlık alanda dün gece başlayan orman yangını da kontrol altına alındı. Ekipler, bu sabah saatlerinde hava desteğiyle birlikte yaklaşık 16 saat süren yangını yoğun çabalar sonucu kontrol altına aldı.

Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinde çıkan orman yangınını da uzun uğraşlar sonucu kontrol altına alındı. Yangında yaklaşık 180 hektar alanın zarar gördüğü bildirildi. Bölgede soğutma çalışmalarının devam ettiğini sözlerine ekledi.