Antep'te yıkılan binanın müteahhidi Kars'ta yakalandı

Maraş merkezli depremlerde yıkılan binalarla ilgili yürütülen soruşturmalar kapsamında bir müteahhit daha gözaltına alındı.

AA'nın haberine göre Sarıkamış İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, yaptığı binanın yıkılması nedeniyle Gaziantep Nurdağı Sulh Ceza Hakimliği tarafından "Taksirle ölüme ve yaralanmaya neden olma" suçundan aranması olan müteahhit S.Ç.K'nin (49), Sarıkamış'taki bir otelde konakladığını tespit etti.

Gözaltına alınan S.Ç.K'nin emniyetteki işlemleri sürüyor.

166'SI MÜTEAHHİT 237 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

Depremlerin ardından yıkılan binalardan ceza soruşturmasına konu olanların tamamıyla ilgili cumhuriyet başsavcılıklarınca başlatılan adli soruşturmalar sonucu belirlenen şüphelilerin yakalanması amacıyla KOM Başkanlığı koordinasyonundaki çalışmalar da sürüyor.

Bugüne kadar söz konusu soruşturmalarda kimlik tespitleri yapılan 768 şüpheli gözaltına alındı. KOM birimleri tarafından işlemleri tamamlanarak adliyeye sevk edilen 166’sı müteahhit 237 şüpheli tutuklandı.

Enkazlardan alınan numunelerle ilgili bilirkişi raporları doğrultusunda çalışmaların çok yönlü olarak yürütüldüğü, gözaltı sayısının artabileceği öğrenildi.