Arama kurtarma çalışmalarıyla 40 kişi enkazdan sağ çıkarıldı

Elazığ'ın Sivrice ilçesinde meydana gelen 6,8 büyüklüğündeki depremde, AFAD ve UMKE başta olmak üzere ekiplerin arama kurtarma çalışmaları devam ediyor.

Elazığ'ın Mustafa Paşa Mahallesi'nde depremde yıkılan binanın enkazından bir kişi 17 saat sonra sağ çıkarıldı. Enkaz altından kurtarıan 40. kişi, sağlık personelinin telefonla görüştüğü "Azize" isimli kadın oldu.

Çöken binalarda yapılan arama kurtarma çalışmaları kapsamında 40 kişi sağ olarak çıkarıldı.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığından (AFAD), biri Elazığ merkezde biri Maden ilçesine bağlı Gezin'de olmak üzere iki kişinin daha enkaz altından kurtarıldığı bildirildi.

AFAD'ın twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Elazığ'da görev yapan arama kurtarma ekiplerimiz az önce biri Gezin'de, biri de merkezde olmak üzere, iki kişiyi daha enkaz altından sağ olarak kurtarmıştır." ifadelerine yer verildi.

Maden ilçesine bağlı Gezin köyünde çöken binanın enkazında ekipler tarafından 12 saat sonra enkazdan bir kişi canlı çıkarıldı. Yaralı, 112 Acil Servis ekiplerince hastaneye kaldırıldı.

Enkazdan çıkarılan kişinin hamile bir kadın olduğu öğrenildi.

Mustafa Kemal Mahallesi'ndeki enkazdan 3 kişi kurtarıldı

Kurtarma çalışmaları kapsamında merkez Mustafa Paşa Mahallesi'ndeki çöken binada, AFAD ve UMKE başta olmak üzere ekiplerin yürüttüğü arama kurtarma çalışmalarında, bir kadın daha yaralı çıkarıldı.

Yaralı kadın, 112 Acil Servis ekiplerince hastaneye kaldırıldı.

Yıkılan binanın enkazından iki kişi daha 14 saat sonra sağ çıkarıldı.

Malatya

Malatya'nın Doğanyol ilçe merkezindeki Gökçe Mahallesi'nde yıkılan iki katlı kerpiç evin enkazından ise 2 kişi kurtarıldı.

İçişleri Bakanı Soylu: "39 kişiyi göçük altından sağ olarak çıkardık"

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum ile Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Elazığ'ın Sivrice ilçesinde meydana gelen 6,8 büyüklüğündeki depremle ilgili Valilik'teki koordinasyon merkezinde basın toplantısı düzenledi.

İçişleri Bakanı Soylu, "Malatya Doğanyol'da 4 vatandaşımız, Elazığ'da 18 vatandaşımız deprem nedeniyle hayatını kaybetti." dedi.

Soylu, "Depremin olduğu ilk andan itibaren toplam 39 kişiyi göçük altından sağ olarak çıkardık. Doğanyol'da göçük altında kimse kalmadı." ifadelerini kullandı.