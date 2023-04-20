Arnavutluk'un iade ettiği Thodex'in kurucusu Faruk Fatih Özer Türkiye'de

Arnavutluk’un Türkiye’ye iadesine karar verdiği kripto para borsası Thodex'in kurucusu Faruk Fatih Özer, Türkiye'ye iade edildi.
Arnavutluk'ta Türk Interpol yetkilileri tarafından teslim alınan Özer'i Türkiye'ye götüren uçak İstanbul Havalimanı'na indi.
20 Nisan 2021'de 400 bin kişiye ait milyonlarca dolar değerindeki kripto parayla yurt dışına kaçan Özer'in Arnavutluk'ta olduğu tespit edilmiş, kırmızı bültenle aranan Özer 30 Ağustos 2022'de Arnavutluk'un Vlora kentinde yakalanmıştı.
Türkiye Özer'in iadesini istemiş, yerel mahkeme talebi reddetmişti. Daha sonra Arnavutluk Yüksek Mahkemesi de Özer'in iadesini onaylamıştı.
İstanbul Havalimanı'na saat 10.15'te inen uçaktaki Özer'i İstanbul Havalimanı Emniyet Şube Müdürlüğü ekipleri teslim aldı.
-Yakalanma ve iade süreci
Kırmızı bültenle aranan Özer, 30 Ağustos 2022'de Arnavutluk'ta yakalanmıştı.
Arnavutluk'taki Elbasan Asliye Mahkemesinin 2 Eylül 2022'de Özer'in tutukluluğunun devamına yönelik verdiği karar, 14 Eylül 2022'de Özer'in avukatlarınca temyize götürülmüştü.
Dıraç Temyiz Mahkemesi, 20 Eylül'de Özer'in tutukluluğuna yönelik kararı onamıştı.
Elbasan Asliye Mahkemesi, 17 Kasım 2022'deki duruşmada, Elbasan Savcılığının "Özer'in Türkiye'ye iade edilmesine izin verilmesi" yönündeki talebinin kabul edildiğini bildirmiş, Özer ise 7 Aralık 2022'de bu kararı temyize götürmüştü.
Bu karara ilişkin Dıraç Temyiz Mahkemesinde geçen 30 Aralık 2022'de yapılan duruşmada, Özer'in Türkiye'ye iade edilmesine ilişkin karar onanmıştı.