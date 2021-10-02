Asiltürk'ün cenazesi Ankara'da toprağa verildi

Türkiye'de tedavi gördüğü hastanede dün 86 yaşında vefat eden Saadet Partisi Yüksek İstişare Kurulu (YİK) Başkanı Oğuzhan Asiltürk için Hacı Bayram Camisi'nde cenaze töreni düzenlendi.

Törene Oğuzhan Asiltürk'ün ailesi ve yakınlarının yanı sıra Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Cumhurbaşkanlığı Kabinesi üyeleri, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, Demokratik Sol Parti Genel Başkanı Önder Aksakal, DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, AK Parti Genel Sekreteri Fatih Şahin, Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Saadet Partisi YİK üyeleri Recai Kutan ve Yasin Hatipoğlu, eski Diyanet İşleri Başkanı Lütfi Doğan, İslam Toplumu Milli Görüş Teşkilatı Genel Başkanı Kemal Ergün, eski bakanlar, milletvekilleri, belediye başkanları ve çok sayıda kişi katıldı.

Asiltürk'ün oğlu Murat Asiltürk ve yeğeni Celal Asiltürk, cami avlusunda taziyeleri kabul etti.

Türk siyasetinin önemli isimlerinden Asiltürk'ün cenaze namazını Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş kıldırdı.

Öğle namazı öncesi camide düzenlenen programda Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kuran-ı Kerim okudu, Diyanet İşleri Başkanı Erbaş dua etti.

"Bu millete çok büyük emekleri geçti"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, cenaze namazı sonrasında yaptığı konuşmada, Asiltürk'e son görevlerini yaptıklarını söyledi.

Gençlik yıllarından itibaren Asiltürk ile tanışıklıklarının olduğunu belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan, şunları kaydetti:

"Değerli büyüğüm Oğuzhan ağabeyimizle birlikte uzun yıllar bir arada olduk. Özellikle de devlet adamlığından tutunuz, tabii bakanlıklarıyla birlikte de siyaset hayatı içerisinde bu ülkeye, bu millete çok büyük emekleri geçti, çok büyük gayretleri oldu. Rabbim inşallah sevgili Habibi'nin 'Liva'ül Hamd' ismiyle müsemma sancağı altında bizleri haşru cem eylesin ve bu yolculukta da bizleri yalnız komasın, ayrı komasın.

İnşallah bu koronavirüsten tüm insanlığı Rabbim muhafaza eylesin ve hep birlikte inşallah dualarımızı ihmal etmediğimize inanıyorum. Az önce tezkiyenizde zaten gayet güzel bir tezkiyede de bulundunuz. Haklarımızı helal ettik ve inşallah cennetiyle, cemaliyle de bizleri müşerref kılsın. Tüm ailesine ve tüm camiaya başsağlığı diliyoruz."

Erdoğan, konuşmasının ardından Asiltürk'ün tabutuna omuz vererek cenaze nakil aracına kadar taşınmasına eşlik etti.

Cebeci Asri Mezarlığı'ndaki aile kabristanına defnedildi

Mezarlıktaki törene Asiltürk'ün ailesi ve yakınlarının yanı sıra TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, AK Parti Genel Başkanvekilleri Numan Kurtulmuş ve Binali Yıldırım, siyasi parti temsilcileri, eski bakanlar, milletvekilleri, belediye başkanları ve çok sayıda kişi katıldı.

Türk siyasetinin önemli isimlerinden Asiltürk'ün cenazesinin toprağa verilmesinin ardından Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Asiltürk'ün kabri başında dua etti.

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu da Asiltürk'e Allah'tan rahmet, ailesi ve yakınlarına başsağlığı dileklerinde bulundu.

Daha sonra Temel Karamollaoğlu, Asiltürk'ün oğlu Murat Asiltürk ve yeğeni Celal Asiltürk, mezarlığa gelenlerin taziyelerini kabul etti.