Atatürk Havalimanı'nda piste köpek girdi; 3 uçak inişi pas geçti

Atatürk Havalimanı'nda iniş için kullanılan piste bir köpeğin girmesi nedeniyle tarifeli sefer yapan üç uçak pisti pas geçti.

Alınan bilgiye göre, dün öğle saatlerinde iniş için alçalan bir uçağın pilotu pistte bir köpeği görünce durumu kuleye bildirdi.

Kule görevlileri, iniş için sıra bekleyen üç uçağın önlem amaçlı olarak, pisti pas geçmesini talep etti.

Haber verilmesi üzerine Devlet Hava Meydanları İşletmesi (DHMİ) ekipleri, yaptığı çalışmayla köpeği bölgeden uzaklaştırdı.

Pisti pas geçen 3 tarifeli uçak, havada bir süre tur attıktan sonra sorunsuz şekilde inişini yaptı. Hava trafiği normale döndü.

