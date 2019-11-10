Atatürk, Türkiye'nin dört bir yanında anılıyor

Türkiye Cumhuriyeti'nin Kurucusu Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk, ebediyete intikalinin 81. yılında İstanbul Taksim Meydanı'nda anıldı.

Taksim Cumhuriyet Anıtı'nda düzenlenen anma töreni İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ve 1. Ordu Komutanı Orgeneral Musa Avsever'in yerlerini almasıyla başladı.

20 Kasım 1938'de Mustafa Kemal Atatürk'ün trenle Ankara'ya getirilen cenazesi Garda top arabasına konularak, oluşturulan kortej eşliğinde TBMM'ye götürüldü. (Arşiv) ( BYEGM - Anadolu Ajansı )

Tören kapsamında İstanbul Valiliği, İstanbul Büyükşehir Belediyesi, 1. Ordu Komutanlığı ve diğer kurum, kuruluşlar, siyasi partiler anıta çelenk sundu.

Büyük Önder Atatürk'ün hayata gözlerini yumduğu 09.05'te sirenlerin çalmasıyla saygı duruşunda bulunuldu.

Daha sonra Türk bayrağının göndere çekilerek yarıya indirildiği tören, İstiklal Marşı'nın okunmasıyla sona erdi.

Anma törenine İstanbul Emniyet Müdürü Mustafa Çalışkan, CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, İYİ Parti İstanbul İl Başkanı Buğra Kavuncu, gaziler, protokol üyeleri ve vatandaşlar da katıldı.

İzmir

Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün ebediyete intikalinin 81. yılı dolayısıyla İzmir'de tören yapıldı.

Cumhuriyet Meydanı'ndaki törene, İzmir Valisi Erol Ayyıldız, Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, Ege Ordusu Komutanı Korgeneral Ali Sivri, siyasi parti temsilcileri, askeri erkan ve vatandaşlar katıldı.

Bu sırada çevre yollardaki trafik akışı durdu, vatandaşlar araçlarının kornalarını, kıyıya yakın gemiler de sirenlerini çalarak saygı duruşuna eşlik etti.

Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından göndere çekilen bayrak yarıya indirildi.

Dolmabahçe Sarayı'ndaki odasında törenle anıldı

Türkiye Cumhuriyeti'nin Kurucusu Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk, 81 yıl önce ebediyete intikal ettiği Dolmabahçe Sarayı'ndaki odasında törenle anıldı.

Sarayın Harem bölümündeki 71 numaralı odada düzenlenen anma töreni, Cumhurbaşkanlığı Milli Saraylar İdaresi Başkanı Yasin Yıldız, İstanbul Vali Yardımcısı Hülya Kaya, 1. Ordu Komutanlığı'ndan Albay Serkan Çetin, İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkanvekili Hüseyin Aksu, Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat ile Atatürk Kültür Dayanışma Eğitim Vakfı (AKDEV) Genel Başkanı Gül Karayaldız'ın kurumları adına çelenk ve buketlerini, Atatürk'ün ebediyete intikal ettiği yatağın üzerine bırakmalarıyla başladı.

Büyük Önder Atatürk'ün hayata gözlerini yumduğu saat 09.05'te sirenlerin çalmasıyla saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu.

Mustafa Kemal Atatürk'ün 10 Kasım 1938'de ebediyete intikal ettiği Türk bayrağı örtülü yatağının iki yanında iki polis memuru saygı nöbeti tuttu. Saatlerin tam 09.05'i gösterdiği anda duygusal anlar yaşandı.

Vatandaşlardan yoğun ilgi

Saat 07.00 itibarıyla vatandaşların ziyaretine açılan oda, törenin ardından tekrar ziyaret edilmeye başlandı.

Saray önünde erken saatlerden itibaren uzun kuyruklar oluşturan vatandaşlar ve öğrenciler, Atatürk'ün yatağına ve çevresine beyaz ve kırmızı karanfiller bıraktı.

Bazı vatandaşlar Atatürk'ün yatağının önünde dua okurken, bazıları da fotoğraf çekti. Ziyaret sırasında bazı vatandaşlar, gözyaşlarını tutamadı.

İçerideki tören, dışarıya ve sarayın içine kurulan ekranlardan da yansıtıldı.

Cumhurbaşkanlığı Milli Saraylar, Büyük Önder Atatürk'ün hayata gözlerini yumduğu odayı ziyarete gelen vatandaşlara çay ikramında bulundu.

TBMM'de tören

Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün, ebediyete intikalinin 81'inci yılı dolayısıyla TBMM'de tören düzenlendi.

Törene, TBMM Başkanvekili Levent Gök, TBMM Genel Sekreteri Mehmet Ali Kumbuzoğlu, AK Parti Grup başkanvekilleri Bülent Turan ve Cahit Özkan, İYİ Parti Grup Başkanvekili Müsavat Dervişoğlu, TBMM İdare amirleri AK Parti Ankara Milletvekili Orhan Yegin ile MHP Ankara Milletvekili Erkan Haberal, milletvekilleri, Meclis bürokratları ve çalışanlar katıldı.

TBMM Başkanvekili Gök'ün, Atatürk Anıtı'na kırmızı beyaz karanfillerden oluşan çelenk bırakmasının ardından, Atatürk'ün vefat ettiği saat 09.05'te sirenlerin çalmasıyla saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu.

Törenin ardından TBMM Koruma Daire Başkanlığına bağlı polisler Atatürk Anıtı'nın önünde saygı nöbeti tuttu.