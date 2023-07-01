Türkiye'li ünlü ses sanatçıcı Ayla Büyükataman hayata veda etti.

Ayla Büyükataman kimdir?

Ayla Büyükataman 17 Kasım 1939 tarihinde Ankara'da dünyaya geldi.

Babası Zeki Doğanay'ın memuriyeti dolayısı ile İstanbul'a, Bakırköy'e yerleştiler. 5 yaşlarında Türk Sanat müziğinin klasik yorumlarını ilk duyuşta usulüne uygun icra edebiliyordu.

Aynı dönemlerde Bakırköy'de 'Yeni Sinema'da Münir Nurettin Selçuk ve Sabite Tur Gülerman'ın yer aldığı bir konserde tertip komitesinin izni ile şarkılar okudu, Münir Nurettin Bey'in dikkatini çekti.

Her yıl 14 Mart'ta Tıbbiyelilerin düzenlediği kutlamalarda şarkı söylemiş ve basında 'Harika Çocuk' manşeti ile haberler sık sık yer almıştır.

1951 yılında 12 yaşındayken, yaşının küçük olmasına rağmen, istisnai bir Kurul kararı ile İstanbul Radyosu'nun sınavında başarılı bulundu.

1956 yılında 14 yaşında katıldığı Son Saat Gazetesi'nin Türkiye'nin Ses Kraliçesi Yarışmasında birinci seçildi.

1959 yılında Candemir Büyükataman ile evlendi.

Eşinin tayini dolayısı ile Kıbrıs'a yerleştiler.

Dört çocukları oldu. Bu dönemlerde sıklıkla tekrarlanan gazino tekliflerini geri çevirdi, 'Radyo Sanatçısı' olmayı ve konserler vermeyi tercih etti.

Bir gazetenin düzenlediği en sevilen sanatkarlar 'Radyo Anketi'nde Prof. Dr. Alaaddin Yavaşça ve Sadi Işılay ile birlikte Ayla Büyükataman birinci seçildi. Yapmış olduğu iki plak çalışması yarım kaldı.

1977 yılında Dr. Nevzat Atlığ ile Klasik Türk Müziği Korosunda yer aldı.

1986- 87 yıllarında koro ile Almanya, Tunus, Mısır, Viyana, Cezayir gezilerini gerçekleştirdi.

Ruhi Ayangil ile konserler verdi. Yalçın Tura'nın eserlerinden albüm çalışmaları yaptı.

Necdet Koyutürk,Tülin Yakarçelik, Fehmi Ege ve Şecattin Tanyelli ile tango programları yaptı.

Tango ve Klasik Türk müziği yorumcusu Ayla Büyükataman ayrıca "Ömrüm Böyle Geçti" (1959) ve "Yumurcak - Veda" (1975) filmlerindeki şarkıları seslendirdi.