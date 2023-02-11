Azerbaycanlı ekipler depremden 120 saat sonra enkaz altındaki 50 yaşındaki kadını çıkardı

Azerbaycanlı arama kurtarma ekipleri, "asrın felaketi" olarak nitelenen depremlerden 120 saat sonra Kahramanmaraş'ta enkazdan bir kadını kurtardı.

Azerbaycan Olağanüstü Haller Bakanlığından yapılan açıklamada, ekiplerin, Kahramanmaraş'taki enkazlarda arama kurtarma çalışmalarını sürdürdüğü belirtildi.

Açıklamada, ekiplerin, 120 saat enkaz altında kalan "Fatma" isimli 50 yaşındaki bir kadını çıkardığı bildirildi.

Bakanlık, arama kurtarma çalışmalarının görüntülerini de paylaştı.

Deprem bölgesindeki arama kurtarma çalışmalarında 899 Azerbaycanlı personel görev alıyor.

-Hatay'da depremin 128. saatinde 13 yaşındaki çocuk, enkazdan sağ çıkarıldı

Kahramanmaraş merkezli depremin 128. saatinde, Hatay'ın Antakya ilçesindeki binanın enkazında mahsur kalan 13 yaşındaki Arda Can Övün, yaralı kurtarıldı.

"Asrın felaketi" Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından, Odabaşı Mahallesi'nde yıkılan apartmanın enkazında arama kurtarma çalışmaları yapan ekipler, bir çocuğun hayatta olduğunu tespit etti.

Afet Gönüllüleri Derneğinin de arasında bulunduğu çok sayıda ekip, bu alanda çalışmalarını yoğunlaştırdı.

Görevliler, koridor açarak isminin Arda Can Övün olduğu belirlenen 13 yaşındaki çocuğa ulaştı.

Çocuk, ekiplerin çalışmasıyla enkazdan depremin 128. saatinde çıkarıldı.

Övün, ekiplerin nasıl olduğunu sorması üzerine elini kaldırdı.

Çocuk, sağlık kontrollerinin ardından hastaneye gönderildi.

Güncelleme Tarihi: 11 Şubat 2023, 13:45