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Bahar Kalkanı Harekatı’nda son 24 saatte 184 rejim askeri etkisiz hale getirildi

Bahar Kalkanı Harekatı’nda son 24 saatte 184 rejim askeri etkisiz hale getirildi
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Bahar Kalkanı Harekatı’nda son 24 saatte 4 tank, 5 top/ÇNRA, 3 tanksavarın imha edildiği, 184 Rejim askerinin etkisiz hale getirildiği bildirildi.

Türkiye Cumhuriyeti  Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Bahar Kalkanı Harekatı’nda son 24 saatte 184 rejim askerinin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, harekatın gece boyunca karadan ve havadan başarıyla sürdürüldüğü belirtildi.

Açıklamada, “Son 24 saat içerisinde 4 tank, 5 top/ÇNRA, 3 tanksavar silahı, 8 askeri araç, 2 doçka yüklü pikap, 2 zırhlı muharebe aracı imha edildi. 184 rejim askeri de etkisiz hale getirilmiştir.” ifadeleri kullanıldı.

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