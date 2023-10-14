Bahçeli: Cumhurbaşkanımızın çok yönlü diplomatik faaliyetlerini destekliyoruz

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Ankara’da Siyaset ve Liderlik Okulu'nun 19. Dönem Eğitim ve Öğretim Yılı Açılış Töreni'nin ardından açıklama yaptı.

Filistin'deki İsrail şiddeti ile ilgili konuşan Bahçeli, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın çok yönlü diplomatik faaliyetlerini her aşamada tartışmasız desteklediklerini söyledi.

"İsrail’in aklını başına alması ve Amerikalı dayılarına güvenmemesi lazım"

Bahçeli, "İsrail’in aklını başına alması ve Amerikalı dayılarına güvenmemesi lazım. Türkiye’nin etrafında kenetlenerek bu sıkıntıları gidermesi lazım. Sorun ABD ve İsrail arasındadır. Sorunu çözecekse onlar çözeceklerdir." dedi.

"700'ün üzerinde çocuklarımız hakkın rahmetine kavuşmuştur"

Ortadoğu'da özellikle Gazze ve İsrail arasındaki acımasız faaliyetlerden çok büyük bir üzüntü duyduklarını ifade eden Bahçeli, "Şu ana kadar 3 bine yakın Gazze'de yakım olmuştur. 3 bini aşan bir sayıda evler oturulamaz hale gelmiştir. 700'ün üzerinde çocuklarımız hakkın rahmetine kavuşmuştur. Ayrıca 428 hanımefendi de hakkın rahmetine kavuşmuştur." dedi.

"Birçok mazlum inim inim inliyor"

Şu anda Gazze'nin insanlık dışı bir muameleyle karşı karşıya bırakıldığını aktaran Bahçeli, "Su yok, elektrik yok, her türlü tedavi unsurlarını taşıyan imkanlardan mahrum bırakılmıştır. Dünya bu olayları da seyretmektedir. Bu seyri geçmiş ile mukayese ettiğimiz vakit 927 yıldan bu yana başlatılmış olan bir haçlı seferinin yeni bir ruhu doğuyor. Bu dikkat çekici bir konudur. Bu konu içerisinde dünya ülkeleri büyük bir bölümü İsrail'i teşvik ediyor, tahrik ediyor, lobiler faaliyete geçiyor, basınlar onları destekliyor. Diğer taraftan birçok mazlum inim inim inliyor." diye konuştu.

"Sayın Recep Tayyip Erdoğan yalnız değildir"

Bahçeli, şöyle devam etti:

"Burada yine Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin lideri konumundaki sayın Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanımız meselenin üzerine ağırlıkla gidiyor. Çok yönlü bir dış politika kurumları ile de ilişkiler içerisinde bir an evvel ateşkesin başarılması, huzurun, barışın sağlanması için bütün ülkeleri davet ediyor ve bu faaliyetlerinde de önemli ölçüde destek bulmaya başlamıştır. Çünkü herkes gerçeği görmüştür, insanlık dışı muamelenin farkına varmıştır. Böylelikle bir çıkış yolu ararken buradaki Türkiye'nin öncülüğünü de hissederek buna çözüm yolu aramaya başlamıştır.

Bu arada 3 uçak dolusu yardımı, insani yardımı Mısır üzerinden Gazze'ye ulaştırma başarısını da elde etmiştir. Böylece yok olmaya yöneltilmiş bir topluluğu tekrar ayakta durmalarını temin için fedakarca bir gayretin içerisinde girmiştir. Milliyetçi Hareket Partisi olarak Sayın Cumhurbaşkanımızın ve çalışma arkadaşlarının çok yönlü diplomatik faaliyetlerini her aşamada her türlü fedakarlığı yaparak tartışmasız desteklediğimizi burada ilan etmek istiyorum. Türkiye yalnız değildir. Sayın Recep Tayyip Erdoğan yalnız değildir. Türkiye'nin etrafında önemli bir çember barış huzur için oluşmaktadır. Küresel güçlerin emperyalist ruhun ortadan kaldırılması için dünyada da önemli bir uyanış başlamış olacaktır."