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Bahçeli'den İyi Parti'ye çağrı: Yerel iktidarda komşu olalım ülke hayrına
Türkiye
10 Ağustos 2023 Perşembe 23:34
Kıbrıs Genç Tv
Türkiye'de MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, İyi Parti’ye ittifak çağrısı yaptı. Bahçeli, "Çağırdık dönmediniz yuvaya, yerel iktidarda komşu olalım ülke hayrına" dedi.
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