Bahçeli'den İyi Parti'ye çağrı: Yerel iktidarda komşu olalım ülke hayrına

Bahçeli'den İyi Parti'ye çağrı: Yerel iktidarda komşu olalım ülke hayrına
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Türkiye'de MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, İyi Parti’ye ittifak çağrısı yaptı. Bahçeli, "Çağırdık dönmediniz yuvaya, yerel iktidarda komşu olalım ülke hayrına" dedi.

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