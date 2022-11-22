Bahçeli: “Erdoğan'ın, Sisi ile Katar'da kurduğu temas doğru bir temastır. Bununla kalınmamalı, Esad ile de görüşme vasatı açılmalı”

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, Mısır Cumhurbaşkanı Sisi ile Katar'da kurduğu temasın doğru olduğunu ve arkasının getirilmesi gerektiğini belirterek, "Bununla da kalınmamalı, Suriye Arap Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Beşar Esad ile de görüşme vasatı açılmalı, terör örgütlerine karşı ortak bir irade oluşturulmalıdır." dedi.

Bahçeli, MHP TBMM Grup Toplantısı'nda yaptığı konuşmada, Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın dış temaslarına ilişkin "Sayın Cumhurbaşkanımızın Mısır Cumhurbaşkanı Sisi ile Katar'da kurduğu temas doğru bir temastır, bize göre arkası getirilmelidir. Bununla da kalınmamalı, Suriye Arap Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Beşar Esad ile de görüşme vasatı açılmalı, terör örgütlerine karşı ortak bir irade oluşturulmalıdır." değerlendirmesinde bulundu.

Türkiye'nin Mısır, Suriye ve Irak ile tarihten gelen çok güçlü bağları bulunduğuna işaret eden; doğrudan ikili görüşmeleri Türkiye başlatamazsa bozguncuların arayı iyice bozacağını anlatan Bahçeli, Türkiye'nin komşularıyla yapıcı, müspet, geliştirici ve samimi diyaloglar kurmasının aynı zamanda 2023'ün hedefleriyle de müzahir olduğunu söyledi.

- "Türkiye'nin iç politikası, ABD'nin dış politikasıdır"

Bahçeli, Türkiye'nin bugün "zillet partileri"nin neden olduğu birçok tehlikeyle karşı karşıya olduğunu ifade etti.

"Biz devletimizin de hükümetimizin de güvenlik güçlerimizin de milletimizin de her şart altında yanındayız, hodri meydan, canımızla, kanımızla arkalarındayız" diyen Bahçeli, "Buradan teröristlere ve destekçilerine açık açık sesleniyorum: Ölünüzü, dirinizi, her gün birinizi, bir gün hepinizi müstahak olduğunuz sonuçlarla billahi yüzleştireceğiz. Taviz, teslimiyet, geri dönmek, geriden bakmak yoktur; hakkımızı, hukukumuzu ve huzurumuzu çiğnetmek asla söz konusu olmayacaktır." sözlerini sarf etti.

Pençe-Kılıç Harekatı'nın, teröristlerin kafalarına demir yumruk gibi indiğini vurgulayan Bahçeli, terör örgütünün barınak, sığınak, mağara, tünel, depo ve inlerinin tahrip ve imha edildiğini anlattı. Devlet Bahçeli, şu görüşleri paylaştı:

"İşin özünde bizim terörle mücadelemiz küresel güçlerle mücadeledir. PKK/YPG'yi eğitip donatan, para ve silah yardımıyla destekleyen başta ABD olmak üzere, fail ülkeler Türkiye'nin karşısındadır. Pençe-Kılıç Harekatı'ndan bir gün önce, ABD'nin Özel Kuvvetler Komutanı'nın teröristlerin sözde mezuniyet törenine katılıp nasıl olduğu belli olan sözde başarılarından dolayı gurur duyduklarını açıklaması, yalnızca skandal değil müttefiklik hukukuna saplanmış yeni bir hançerdir. Klasikleşmiş bir ifadeyle söylersek, Türkiye'nin iç politikası, ABD'nin dış politikasıdır. Devşirilmiş zillet ittifakı da bu dış politikanın tutsak alınmış uydusudur."

ABD'nin Türkiye'ye açık cephe aldığını söyleyen Bahçeli, bu cepheyi gördüklerini, "reste rest" diyecek mertliği ve yürekliliği sonuna kadar gösterdiklerini vurguladı. Bahçeli, "Kalemizi içten çökertmek isteyen Amerika'nın gayrimeşru paryalarına Türk milletinin asaletiyle cevap vereceğimizden, 2023'te bunların hakkından demokrasinin imkanlarıyla geleceğimizden hiç kimsenin şüphesi olmamalıdır. Cumhur İttifakı, Çanakkale müdafaasıdır, Türkiye'yi geçmeye çalışanlara müsaade etmeyecektir. Kahraman TSK'mizi duayla ve gönülden destekliyoruz. Dökülen her kanın hesabının sorulacağına inanıyoruz." diye konuştu.