Bahçeli'ye sürpriz ziyaret

Türkiye'de 16 yıl cezaevinde yattıktan sonra infaz düzenlemesiyle 16 Nisan’da tahliye edilen Alaattin Çakıcı, Milliyetçi Hareket Partisi Genel Merkezi’nde MHP lideri Devlet Bahçeli’yi ziyaret etti.

Ziyaretle ilgili olarak Çakıcı’nın Twitter adresinden şu mesaj paylaşıldı:

"Türk dünyasının ve Türk milletinin yaşayan efsanevi lideri, mensup olduğum camianın genel başkanı değerli ağabeyimi genel merkezimizde ziyaret ettim.Kendilerine ve Türk milletine saygılarımla arz ederim."

Çakıcı, Kırıkkale’deki Keskin T Tipi Cezaevi’nde hükümlü olarak yatarken rahatsızlanması üzerine Bahçeli tarafından hastanede 23 Mayıs 2018 tarihinde ziyaret edilmişti.