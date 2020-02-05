Bahçesaray’da çığ altındaki 2 kişiyi arayan ekiplerin üzerine çığ düştü

Van’ın Bahçesaray ilçesinde çığ altındaki 2 kişiyi arayan ekiplerin üzerine çığ düştü. 8 kişi hayatını kaybetti. Çığ altında kalan vatandaşların kurtarılması için bölgeye yeni ekip sevk edildi.

Van’ın Bahçesaray ilçesinde çığ altındaki 2 kişiyi arayan ekiplerin üzerine çığ düştü.

Van Valisi Mehmet Emin Bilmez, “arama çalışmalarına katılan kurtarma ekibinin üzerine çığ düştü, çığ altında kalanlar var. Bölgeye yeni kurtarma ekipleri sevk edildi” dedi.

8 kişi hayatını kaybetti, 30 kişiye ulaşıldı

İçişleri Bakanlığı, 30 kişiye ulaşıldığını belirterek, arama kurtarma çalışmalarının devam ettiğini açıkladı.

Çığ felaketinde 8 kişi hayatını kaybetti. AFAD Van İl Müdürü Osman Uçar da çığ altında kalan AFAD personelinin kendi imkanlarıyla çıktığını ancak çalışmalara katılan vatandaşların çığ altında kaldığını söyledi.

TC Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, TC İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ile telefonda görüşerek, Van’ın Bahçesaray ilçesinde meydana gelen çığ hadisesi ve arama kurtarma çalışmalarıyla ilgili bilgi aldı.