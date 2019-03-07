Bakan Albayrak: "Şubat ayını güçlü bir performans ile geride bıraktık"

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, “Şubat ayını reel sektör açısından güçlü bir performans ile geride bıraktık.” dedi.

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Twitter hesabından, yaptığı paylaşımda, konkordatolardan çıkışların hızlanması, konkordato ilanlarında yüzde 50 üzerinde düşüş ve bir önceki aya göre 43,5 milyar TL’lik kredi büyümesi ile şubat ayının reel sektör açısından güçlü bir performans ile geride bırakıldığını ifade etti.

Konkordatolardan çıkışların hızlanması, konkordato ilanlarında yüzde 50 üzerinde düşüş ve bir önceki aya göre 43,5 milyar TL’lik kredi büyümesi ile Şuayını reel sektör açısından güçlü bir performans ile geride bıraktık.

Albayrak, 2018 yılının son çeyreğinde 7 bankanın konkordatolu firmaların kredi borçlarının yapılandırılması konusunda çalışma başlattığını belirtti.

48 firmanın feragat ile konkordatodan çıktığını belirten Albayrak, red, feragat ve yapılandırmaların tamamının etkisi ile toplamda 318 firmanın konkordatodan çıktığını ifade etti.

Albayrak, “Ocak ve şubat aylarında yeni konkordato müracaatlarında yüzde 50’den fazla düşüş yaşandı. Bunun sonucunda 5,4 milyar TL’lik kredi konkordatodan çıktı. Çok yakın sürede yaklaşık 4,5 milyar TL kredinin yapılandırılarak konkordatodan çıkması sağlanacak. Şubat ayına göre 43,5 milyar TL’lik bir kredi büyümesi gerçekleşti.” ifadelerini kullandı.

Kaynak: TRT Haber