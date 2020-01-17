Barış Pınarı Harekat Bölgesi'nde 3 asker şehit oldu

Türkiye Milli Savunma Bakanlığınca, Barış Pınarı Harekat Bölgesi'nde bombalı araç saldırısı sonucu 3 askerin şehit olduğu bildirildi.

Milli Savunma Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, yol kontrolü sırasında meydana gelen bombalı araç saldırısı sonucunda 3 askerin şehit olduğu belirtildi.

Açıklamada, "Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda hayatını kaybeden aziz şehitlerimize Allah'tan rahmet, kederli ailelerine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile asil milletimize başsağlığı ve sabır dileriz." ifadelerine yer verildi.

Acı haber Eskişehir, Tokat ve Şanlıurfa'ya ulaştı

Piyade Binbaşı Şevket Tombul'un Eskişehir'de yaşayan ailesine şehadet haberi verildi.

Baba Necdet ile anne Şehnaz Tombul'un Erenköy Mahallesi Aklar Sokak'taki evine gelen askeri yetkililer, şehadet haberini yakınlarına verdi.

Haberin duyulmasının ardından Tombul ailesinin komşuları ve vatandaşlar taziye için eve geldi. Şehidin babaevi ve komşu evlere Türk bayrakları asıldı.

Evli ve 2 çocuk babası şehidin eşi Aslıhan Tombul'un Ankara'da ikamet ettiği öğrenildi.

29 yaşındaki Piyade Teğmen Sinan Bilir'in şehadet haberi, Tokat'taki ailesine verildi.

Şehidin Mahmutpaşa Mahallesi'nde yaşayan annesi Nevriye Bilir'e şehadet haberini, Tokat Garnizon Komutanı Piyade Kıdemli Albay Ayhan Ocak, İl Müftüsü Ömer Faruk Bilgili ile diğer ilgililer verdi.

Şehidin evinin balkonuna ve evin bulunduğu sokağa Türk bayrakları asıldı.

Şehit Bilir'in 3 kardeşi bulunduğu, 6 ay önce babası Bahattin Bilir'i kaybettiği, son olarak 2 ay önce babası için okutulan mevlit dolayısıyla Tokat'a geldiği öğrenildi.

Uzman Onbaşı Alpaklı bir ay önce evlenmişti

Piyade Uzman Onbaşı Mustafa Alpaklı'nın şehadet haberi Şanlıurfa'nın Eyyübiye ilçesindeki ailesine verildi.

Şehidin ilçe kırsalındaki Salmanlar Mahallesi'ndeki babaevine giden Haliliye Kaymakamı Metin Esen, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdür Yardımcısı Hüseyin İlhan ve askeri yetkililer, haberi baba Ali ile anne Aysel Alpaklı'ya verdi.

Eve ve sokağa Türk bayrakları asılırken, haberi alan şehidin yakınları ve komşuları aileye taziye ziyaretinde bulundu.

Şehidin 1 ay önce evlendiği öğrenildi.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay'dan şehit askerler için başsağlığı

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Barış Pınarı Harekatı bölgesinde yol kontrolü sırasında meydana gelen bombalı araç saldırısı sonucu şehit olan askerlere Allah'tan rahmet diledi.