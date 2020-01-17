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Barış Pınarı Harekat bölgesinde bombalı araç saldırısı sonucunda 3 asker şehit oldu

Barış Pınarı Harekat bölgesinde bombalı araç saldırısı sonucunda 3 asker şehit oldu
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Barış Pınarı Harekatı’nda görev yapan Türk Silahlı Kuvvetleri Birliğine yol kontrolü sırasında bombalı araçla saldırı düzenlendi. Saldırıda 1 binbaşı, 1 teğmen ve 1 uzman onbaşı şehit oldu.
Türkiye Milli Savunma Bakanlığı’ndan yapılan yazılı açıklamada, yol kontrolü sırasında meydana gelen bombalı araç saldırısı sonucunda 3 askerin şehit olduğu belirtildi.

Açıklamada, “Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda hayatını kaybeden aziz şehitlerimize Allah’tan rahmet, kederli ailelerine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile asil milletimize başsağlığı ve sabır dileriz” ifadelerine yer verildi.

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