Beyoğlu Kaymakamlığı Feminist Gece Yürüyüşü’nü yasaklama gerekçelerini açıkladı

Beyoğlu Kaymakamlığı, bugün internet sitesinden yayımladığı bir duyuruyla Taksim’de 19.30’da yapılacak olan Feminist Gece Yürüyüşü’nü yasaklama gerekçesini açıkladı.

Gerekçeler arasında şunlar yer alıyor:

"Yürüyüş, toplumsal duyarlılıklar nedeniyle toplumun bir kesiminde infial uyandırabilir

Toplumsal huzur ve barış bozulabilir

Gösteriye terör örgütlerine müzahir gruplar da katılabilir ve toplantıyı kendi amaçları yönünde suistimal edebilirler

Bu da kamu düzeni ve milli güvenliği tehlikeye düşürebilir

Toplantıyı gerçekleştirmek isteyen gruplar/şahıslar ile diğer gruplar arasında sözlü, fiziksel ve provakatif amaçlı saldırılar olabilir

Kişilerin seyahat ve çalışma özgürlüklerini kullanması ciddi oranda tehlikeye düşebilir"

Kaymakamlık’ın bu açıklamasına yanıt veren Feminist Gece Yürüyüşü örgütleyicileri ise bu açıklamaya “Erkek şiddetine, kadın ve trans cinayetlerine, tacize tecavüze karşı kılını kıpırdatmayan erkek-devlet, yine türlü bahanelerle sokakları kadınlara kapatmakla, kadınların sesini kısmaya çalışmakla meşgul” diye yanıt verdi.

Örgütleyiciler, yasağa rağmen Taksim’de buluşup yürüyeceklerini açıkladı.

(BBC)