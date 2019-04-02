Cumhur İttifakı İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım, "YSK mazbatayı kime verirse başkan o olacak." dedi.

Cumhur İttifakı İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım açıklama yaptı.

Binali Yıldırım'ın açıklamalarından öne çıkan başlıklar:

"YSK mazbatayı kime verirse başkan o olacak"

Birçok yerde gayri resmi sonuçlar açıklandı. İstanbul için henüz sayım devam ediyor. Şu an itibarıyla 14 sandık daha sayılacak ve geldiğimiz noktada yaklaşık olarak 25 bin civarında rakip aday Ekrem İmamoğlu bizden fazla oy almış görünüyor. 319 bin 500 iptal oy var. Aradaki fark 25 bin. Yani on katından fazla iptal görünüyor.

Bu önemli bir detay, bunun dışında tabi yapılan bazı usulsüzlükler ve hatalı girişler var. Bunları da parti teşkilatımız sandık kurullarındaki arkadaşlarımız tespitlerini yaptılar. Bu süreçle ilgili sayın il başkanım detaylı bir şekilde bu yaşananları değerlendirecek.

Şimdi ne olacak onu söyleyeyim, şüphesiz YSK mazbatayı kime verirse başkan o olacak. Biz tebrik etmesini biliriz ancak sürecin de devam ettiğini söylemekte fayda var.

"İptal oylar aradaki farkın 10,5 katı bu sonucu değiştirebilir"

Sayın İmamoğlu, 2014'ü örnek veriyor, ama orada bir şeyi eksik bırakıyor bunu tamamlamakta fayda görüyorum, 2014 seçiminde iptal oylar 440 bin, aradaki fark 660 bin idi. Yani iptal oyların tamamını kazanan adaya yazsanız bile yetmiyordu. Burada ise iptal oylar aradaki farkın 10,5 katı bu sonucu değiştirebilir. 31 bin 136 sandık var her sandıkta 1 tane oy yanlış yazılmış olsa bu 31 bin 136 eder ki bu da aradaki farktan daha fazla. Seçimin geldiği noktayı göstermek için bunu söylemekte fayda görüyorum.

"Onların takdiri başımızın gözümüzün üstündedir"

İstanbullu söyleyeceğini söylemiştir. Oy veren, vermeyen İstanbullu hemşehrilerime teşekkür ediyorum. İstanbul halkının takdiridir. Oyu veren İstanbullulardır. Onların takdiri başımızın gözümüzün üstündedir. Hayatım boyunca milletime yararlı işler yapmak için gayret ettim. Bundan sonra da konumum ne olursa olsun, aynı şekilde ülkeme, milletime, hizmet etmeye devam edeceğim

Kaynak: TRT Haber