Bir THY pilotu daha coronaya yenildi

Türk Hava Yolları’nda (THY) görevli Kaptan Pilotu Ender Tamer Erol, Covid-19 nedeniyle hayatını kaybetti. Bir süredir Yalova Devlet Hastanesi'nde tedavi gören ve son günlerde entübe halde bulunan Erol 51 yaşındaydı.

Ender Tamer Erol, Kara Kuvvetleri'nde astsubay olarak pilotaj eğitim almış ve uzun yıllar Kara Havacılık'ta helikopter pilotu olarak görev yapmıştı.

Ender Kaptan'la birlikte corona virüsü nedeniyle ölen pilot sayısı 5'e ulaştı. Daha önce Feyzi Altınbulak, Mustafa Özden Turkon, Mehmet Ali Kılıç, Serdar Gündoğdu, hayatını kaybetmişti.