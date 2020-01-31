Bisikletle 8 yıldır dünyayı turlayan Türk, Guinness'i hedefliyor

"Demir Atlı Adam" olarak bilinen Gürkan Genç, 2012'de çıktığı dünya turunda 85 bin kilometre yol katederek Kolombiya'ya ulaştı: "Yola çıkma sebebim bir rekor denemesi olmasa da seyahatimi tamamladıktan sonra bu kayıtlarla, 'en fazla çöl coğrafyası ve kıtaların en yüksek araç geçiş noktalarında pedal çeviren bisikletli' olarak Guinness Rekorlar Kitabına girmeyi hedefliyorum"

"Çölde müthiş bir yokluk var. Ses yok, canlı yok ve o sessizlik sizi korkutuyor. O sessizlik sizi ağlatıyor, kendi kendine konuşturuyor. O sessizliği kaybetmek için sürekli pedal çeviriyorsunuz. Gobi'deki yolculuğumu tamamladığımda ağlamıştım"

Bogota, - Arkasına küçük bir Türk bayrağı taktığı bisikletiyle 8 yıl önce çıktığı dünya turunda 49 ülke geçen 41 yaşındaki Gürkan Genç, "en fazla çöl bölgesi ve her kıtanın en yüksek araç geçiş noktalarında pedal çeviren bisikletli" olarak Guinness Rekorlar Kitabı'na adını yazdırmayı hedefliyor.

Türkiye'den 2012'de ayrıldıktan sonra Avrupa, Afrika, Asya ve Amerika kıtalarını pedallayarak geçen Genç, zorlu yolculuğunu, yaşadıklarını ve hedeflerini 50. ülkesi Kolombiya'nın başkenti Bogota'da AA muhabirine anlattı.

Dünya turu kararından evvel 2010'da Ankara'da işlettiği restoranı devredip, bisikletle Japonya'ya seyahat ettiğini dile getiren Genç, bu ülkeye kadar Gürcistan, Azerbaycan, Türkmenistan, Özbekistan, Tacikistan, Afganistan, Kırgızistan, Çin, Moğolistan, Güney Kore'yi geride bırakarak 12 bin 500 kilometre yol katettiğini dile getirdi.

Genç, Moğolistan'da kendisine "Demir Atlı Adam" lakabı takıldığını anımsatarak, seyahat sırasında yazdığı izlenimlerinin çok ilgi çektiğini dolayısıyla dünya turuna karar verdiğini söyledi.

8 YILDIR DÜNYA TURUNDA

Türlü maceralar, kazalar, mutlu anlar ve aksiliklerle süren dünya turu için Türkiye'den 8 yıl önce ayrılan Genç, şimdiki durağı ve 50. ülkesi Kolombiya'da bir süre kaldıktan sonra Alaska'ya ulaşmak üzere yola çıkacağı dile getirdi.

Gürkan Genç, 2025'te bitirmeyi planladığı dünya turu kapsamında yaklaşık 40 ülke daha göreceğini belirtti.

GUINNESS REKORLAR KİTABI HEDEFİ

Kara yolculuğunun tamamında sadece bisiklet kullandığını, gemi ve uçağa yalnızca kıta geçişlerinde bindiğinin altını çizen Genç, şunları söyledi:

"Tüm kara parçalarında bisikletimdeki ekipman sayesinde yol, pedal ve mesafe izlerini kayıt altına alıyorum. Yola çıkma sebebim bir rekor denemesi olmasa da seyahatimi tamamladıktan sonra bu kayıtlarla, 'en fazla çöl coğrafyası ve kıtaların en yüksek araç geçiş noktalarında pedal çeviren bisikletli' olarak Guinness Rekorlar Kitabı'na girmeyi hedefliyorum."

Gürkan Genç, bu konuda, dünya turu ve öncesindeki Japonya seyahatiyle birlikte Asya'da Taklamakan, Gobi ve Arabistan, Avrupa'da Tabernas, Afrika'da Sahra ve Kalahari, Amerika'da ise Atacama çöllerinde pedal çevirdiği bilgisini paylaştı.

BULUNDUĞU ÜLKELERDE SUNUMLAR YAPIYOR

Gittiği ülkelerdeki Türk Büyükelçiliklerinin de yardımıyla üniversitelerde gençlerle buluştuğunu aktaran Genç, buralarda çevre ve doğayı koruma gibi konuların yanı sıra Türkiye'yi anlattığını söyledi.

Hayallerini gerçekleştirdiği bu yolculuğu mutlu olduğu için devam ettirdiğinin altını çizen Genç, şöyle devam etti:

"Normalde bu mesafeleri bırakın bisikletle, arabayla ya da motosikletle gitmek dahi çok zordur. Ailemi, arkadaşlarımı, ülkemi çok özledim. Her ne kadar gittiğim yerlerde büyükelçiliklerimiz ve Türk vatandaşlarımız sayesinde yesem de tabii ki Türk yemeklerini çok özledim. Herkes bana dünya turu bittikten sonra ne yapmayı düşündüğümü, hedefimi soruyor. Birçok projem var ama ben gelecekte Türkiye'nin Gençlik ve Spor Bakanı olmak istiyorum. Gülüyorlar ama ben yola çıkmadan önce de gülenler vardı."

"ÇÖLDE MÜTHİŞ BİR YOKLUK VAR"

Gürkan Genç, "Mükemmel bir yolculuk geçirmiyorum, kaza yaptığım, gözaltına alındığım, arkamdan ateş edildiği, bıçakla kovalandığım, yediklerimden zehirlendiğim, sakatlandığım oldu ama ben yoluma devam ediyorum çünkü bundan çok mutluyum." ifadelerini kullandı.

Genç, dünya turundan önce yaptığı Japonya seyahati sırasında geçtiği Moğolistan'daki Gobi çölünde ise çok korktuğunu anlattı.

Gobi'de 12 gün boyunca kimseyi görmeden pedal çeviren Genç, "Çölde müthiş bir yokluk var. Ses yok, canlı yok ve o sessizlik sizi korkutuyor. O sessizlik sizi ağlatıyor, kendi kendine konuşturuyor. O sessizliği kaybetmek için sürekli pedal çeviriyorsunuz. Gobi'deki yolculuğumu tamamladığımda ağlamıştım." diye konuştu.

Moğolistan'da verilen "Demir Atlı Adam" ismini yıllardır kullandığını söyleyen Genç, yolculuktaki maceralarını bir arkadaşıyla, çocuklar için "Demir Atlı Adam Hikayeleri" ismiyle kitaplaştıracaklarını söyledi.

Gürkan Genç'in, arkasına küçük bir Türk bayrağı taktığı bisikletiyle Kolombiya'ya gelene kadar geçtiği 49 ülke ise şunlar:

"Bulgaristan, Romanya, Moldova, Ukrayna, Rusya, Finlandiya, İsveç, Norveç, Danimarka, Almanya, Avusturya, İsviçre, İtalya, Monaco, Fransa, Belçika, Hollanda, İskoçya, İngiltere, İspanya, Fas, Cezayir, Tunus, İsrail, Filistin, Ürdün, Suudi Arabistan, Bahreyn, Katar, Birleşik Arap Emirlikleri, Umman, Etiyopya, Kenya, Tanzanya, Malavi, Zambiya, Botsvana, Svaziland, Lesotho, Güney Afrika, Arjantin, Uruguay, Brezilya, Paraguay, Bolivya, Şili, Peru, Ekvador."