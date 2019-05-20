Bu çiçeği koparana 60 bin 163 lira ceza

Afyonkarahisar'ın Kisra Vadisi'nde "ayı gülü" ve "kızıl lale" diye adlandırılan koruma altındaki çiçeği koparana 60 bin 163 lira ceza kesiliyor.

Halk arasında "ayı gülü" ya da "kızıl lale" olarak bilinen, düğün çiçeğigiller familyasına ait şakayıklar, Kisra Vadisi'nde mayıs ve haziran aylarında görsel şölen oluşturuyor.

Kızılören ilçesine bağlı Gülyazı köyü sınırları içerisindeki Kisra Vadisi'nde açan ve Türkiye'de koruma altında tutulan kırmızı şakayıklar, doğa fotoğrafçılarının da ilgi odağı oluyor.

Doğa Koruma ve Milli Parklar 5. Bölge Müdürlüğü tarafından gizli noktalara kurulan fotokapan sistemi ile korunan ayı gülünü koparana 60 bin 163 lira ceza kesiliyor.

"İlçemizin turizmine çok olumlu katkılar sağlayacaktır"

Kızılören Belediye Başkanı Ali Erol, gazetecilere yaptığı açıklamada, ilçeye 7 kilometre uzaklıkta bulunan Kisra Vadisi'nde açan çiçeklerin doğa fotoğrafçıları için eşsiz bir yer olduğunu söyledi.

Bölgenin Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü tarafından koruma altına alındığını ifade eden Erol, şöyle konuştu:

"Koruma altına alınan bu bölgede izinsiz koparılan veya zarar verilen şakayıklar için ağır bir ceza ile ilgililer muhatap oluyor. Burayı biz koruyup geliştirmek istiyoruz. Vatandaşların, bölge fotoğrafçıların ve doğa severlerin de buradan faydalanmasını istiyoruz. 2016-2017 yılında Doğa Koruma ve Milli Parklar Bölge Müdürlüğü üniversite ile de iş birliği yaparak burayla ilgili ciddi bir proje yürütüyor. İnanıyoruz ki bu bölge ilçemizin turizmine çok olumlu katkılar sağlayacaktır.

"Açmayı bekleyen milyonlarca tomurcuk var"

Erol, çiçeklerin henüz tamamının açmadığını vurgulayarak, "10 gün içersinde burada harika bir görüntü oluşacak. Şakayıklar daha tam güneş görmedi. Açmayı bekleyen milyonlarca tomurcuk var. Bunların tamamının açtığını düşünürsek, insanın ruhunu rahatlatan bir ortam oluştururken, diğer doğa güzellikleri ile de birleşince, muhteşem bir ortam olacak" dedi.

Kaynak: AA